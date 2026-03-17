'Điểm danh' lịch mở bán loạt dự án NƠXH tại Hà Nội, giá cao nhất gần 30 triệu đồng/m²

TPO - Nguồn cung nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội đang có dấu hiệu khởi sắc khi nhiều dự án đồng loạt khởi công và công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ trong năm 2026. Một số dự án được thị trường quan tâm nhờ vị trí thuận lợi, quy mô lớn, tuy nhiên có dự án dù ở vùng ven nhưng mức giá dự kiến cũng đang tiệm cận ngưỡng 30 triệu đồng/m².

Nhiều dự án NƠXH công bố giá bán

Theo ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội, hàng loạt dự án NƠXH đã và đang chuẩn bị mở bán, tiếp nhận hồ sơ.

Đáng chú ý, dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang tại ô đất NO2, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình do Công ty CP Đầu tư phát triển Thái Hà làm chủ đầu tư vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/3/2026.

Dự án có quy mô 408 căn hộ NƠXH, diện tích trung bình khoảng 70m² mỗi căn. Trong đó, khoảng 90% số căn được bán và 10% dành cho thuê mua. Chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng với người mua ngay trong tháng 4/2026.

Nhiều dự án NƠXH tại Hà Nội sắp mở bán, giá cao nhất gần 30 triệu đồng/m².

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng vừa công bố thông tin dự án NƠXH tại xã Ngọc Hồi do Công ty CP Cơ khí và Xây lắp số 7 làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên khu đất khoảng 3.300 m², gồm một tòa chung cư cao 15 tầng và một tầng hầm với tổng 196 căn hộ. Trong đó có 160 căn NƠXH, khoảng 70% để bán, phần còn lại cho thuê mua.

Giá bán dự kiến khoảng 24,7 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Với diện tích từ 40–59 m², mỗi căn có giá khoảng 988 triệu đến hơn 1,4 tỷ đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến vào quý III/2026.

Một dự án khác cũng đang thu hút sự chú ý là khu NƠXH Tân Lập tại xã Ô Diên do Công ty CP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á đầu tư.

Khu nhà có diện tích hơn 4.900 m², gồm một tòa chung cư cao 21 tầng và hai tầng hầm với tổng 459 căn hộ. Trong đó, khoảng 70% diện tích sàn để bán, 20% cho thuê và phần còn lại cho thuê mua. Giá bán dự kiến khoảng 29 triệu đồng/m² (chưa bao gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Dự án dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 1–15/5 và hoàn thành vào quý IV/2027...

Lần đầu cả nước vượt mốc 100.000 căn NƠXH trong một năm

Chia sẻ về tiến độ phát triển NƠXH, ông Hà Quang Hưng - Cục Phó Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, đến nay cả nước đã và đang triển khai hơn 600 dự án với quy mô xấp xỉ 700.000 căn hộ, đạt khoảng 70% mục tiêu của đề án xây dựng 1 triệu căn NƠXH.

Riêng trong năm 2025, số liệu báo cáo cho thấy đã hoàn thành 103.136 căn hộ, vượt chỉ tiêu Thủ tướng đặt ra từ đầu năm. Nếu so với giai đoạn 2023–2024, khi mỗi năm chỉ đạt khoảng 40.000–50.000 căn, thì đây là bước tiến rõ rệt khi lần đầu tiên số lượng căn hộ hoàn thành trong một năm vượt mốc 100.000 căn.

Đáng chú ý, chỉ trong hai tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công 28 dự án với quy mô khoảng 21.000 căn hộ. Hiện có khoảng 220 dự án với quy mô hơn 215.000 căn đang được triển khai theo kế hoạch, hướng tới mục tiêu đến năm 2026 đạt khoảng 125% kế hoạch đề ra.

“Phân tích các con số trên cho thấy tiến độ thực hiện đề án đang được cải thiện rõ rệt qua từng năm và đi đúng hướng. Điều này phản ánh sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương trong thúc đẩy phát triển NƠXH”, ông Hưng nhấn mạnh.

Để đẩy nhanh tiến độ và hướng tới mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn NƠXH vào năm 2028, sớm hơn hai năm so với kế hoạch ban đầu, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, sẽ triển khai 9 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án; phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo sát tiến độ từng công trình; đồng thời yêu cầu các địa phương đưa chỉ tiêu phát triển NƠXH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực hoàn thành các dự án đang khởi công ngay trong năm nay, đồng thời chuẩn bị quỹ đất sạch ở vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ để phát triển thêm dự án mới. Các cơ chế đặc thù sẽ được áp dụng nhằm thu hút nhà đầu tư có năng lực tài chính, sẵn quỹ đất tham gia phát triển NƠXH.

Đặc biệt, các dự án NƠXH sẽ được đưa vào nhóm “luồng xanh” về thủ tục hành chính, cho phép thực hiện song song nhiều quy trình, qua đó cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Tiến độ triển khai chương trình sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng định kỳ hằng tháng và hằng quý để kịp thời có giải pháp chỉ đạo, điều hành...