Diễn biến thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Hôm nay và ngày mai (19-20/3), miền Bắc tiếp tục nhiều mây, se lạnh về đêm và sáng sớm, trưa chiều nắng ấm với nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, khu vực Tây Bắc trên 30 độ. Từ 21/3, khu vực đồng bằng nhiều mây, nền nhiệt giảm khoảng 2-3 độ, khu vực vùng núi có mưa dông rải rác.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Miền Bắc tiếp tục có những ngày thời tiết dễ chịu khi sáng nhiều mây, trưa chiều nắng nhẹ, nền nhiệt cao.

Dự báo ngày mai (20/3), miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết như hôm nay. Ngày 21/3, thời tiết có phân hóa giữa các khu vực, vùng núi nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, khu vực đồng bằng sáng nhiều mây, ít mưa, trưa chiều hửng nắng nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo từ ngày mai, Nam Bộ có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ.

