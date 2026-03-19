Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường nội trú liên cấp biên giới

TPO - Sáng 19/3, tại 17 điểm cầu trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công xây dựng các trường nội trú liên cấp, tiến tới hoàn thành mục tiêu tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Dự lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có khởi công, động thổ trường học.

Lễ khởi công, động thổ đồng loạt diễn ra từ 8h00 đến 8h30 tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp, tương ứng 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố có biên giới, gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, nơi Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và có phát biểu chỉ đạo.

Các em học sinh tại điểm cầu trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 248 xã biên giới đất liền; trước mắt thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025; trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới.

Trên cơ sở bám sát chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan liên quan, 18 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền đã xác định vị trí, địa điểm, danh mục đầu tư, phương án, nhu cầu kinh phí, xây dựng dự án đối với 100 trường để khởi công đồng loạt vào ngày 9/11/2025 (trong đó có 99 trường được đầu tư bằng ngân sách Trung ương và 01 trường được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa). Ngoài ra, có thêm 06 trường thuộc tỉnh Quảng Ninh đã khởi công xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh; 01 trường tại tỉnh Điện Biên và 01 trường tại tỉnh Cao Bằng được đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ của Thành phố Hà Nội. Như vậy, trong năm 2025 đã có 108 trường khởi công, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026; trong đó, có 1 trường đã hoàn thành đầu tư, khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 31/1/2026.

Đối với 121 trường dự kiến khởi công vào ngày 19/3, tổng nhu cầu kinh phí do các địa phương đề xuất là khoảng 30.000 tỉ đồng (trong đó ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ khoảng 28.000 tỉ đồng, ngân sách địa phương bố trí khoảng 2.000 tỉ đồng).

Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo cho học sinh vùng biên giới, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Các em học sinh tại điểm cầu trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và 17 tỉnh, thành phố tổ chức Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026.