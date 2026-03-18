Sinh viên nhiều trường đại học ở TPHCM được nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4 gần 10 ngày

TPO - Nhiều trường đại học tại TPHCM đã công bố lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 với thời gian kéo dài linh hoạt, trong đó có trường cho sinh viên nghỉ liên tiếp đến 9 ngày,

Tại Trường ĐH Công Thương TPHCM, sinh viên, giảng viên và người lao động được nghỉ lễ tổng cộng 9 ngày liên tục.

Cụ thể, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) năm nay rơi vào Chủ nhật (26/4) nên nhà trường bố trí nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Bên cạnh đó, dịp lễ 30/4 - 1/5, toàn trường nghỉ từ thứ Năm (30/4) đến hết thứ Sáu (1/5).

Tuy nhiên, khi căn cứ tiến độ đào tạo, nhà trường quyết định bố trí nghỉ thêm hai ngày là thứ Ba (28/4) và thứ Tư (29/4). Do vậy, nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần, sinh viên Trường ĐH Công Thương TPHCM có thể được nghỉ liên tục từ ngày 25/4 đến hết 3/5.



Tương tự, Trường ĐH Gia Định thông báo cho sinh viên nghỉ từ ngày 26/4 đến hết ngày 3/5. Nếu tính thêm ngày thứ Bảy (25/4), sinh viên có thể có kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày.

Đại diện nhà trường cho biết, phần lớn sinh viên đến từ các tỉnh xa, trong khi chương trình đào tạo 3 học kỳ/năm khiến thời gian nghỉ hè ngắn. Do đó, kỳ nghỉ lễ dài là cơ hội để sinh viên về quê, làm thêm hoặc giải quyết việc cá nhân. Nhà trường khẳng định việc nghỉ dài ngày không ảnh hưởng đến chương trình đào tạo do đã có tuần dự phòng và kế hoạch học bù hợp lý. Sinh viên sẽ trở lại học tập từ ngày 4/5.

Trong khi đó, thay vì lựa chọn gộp kỳ nghỉ để kéo dài thời gian nghỉ liên tục, một số trường đại học khác chia thành hai đợt riêng biệt.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM áp dụng phương án nghỉ 2 ngày (26–27/4). Đối với lễ 30/4 - 1/5, sinh viên được nghỉ 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết 3/5. Nhà trường yêu cầu các đơn vị đào tạo chủ động sắp xếp lịch học bù, đồng thời bố trí lực lượng trực tại các cơ sở, ký túc xá và phân hiệu nhằm đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian nghỉ.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM thông báo lịch nghỉ lễ ngắn hơn. Sinh viên được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 26/4 đến hết 27/4 và nghỉ lễ 30/4-1/5 từ ngày 30/4 đến hết 1/5.

Việc nhiều trường đại học chủ động kéo dài kỳ nghỉ được đánh giá là giải pháp linh hoạt, phù hợp với đặc thù của đông đảo sinh viên xa nhà, đồng thời vẫn đảm bảo tiến độ đào tạo nhờ kế hoạch học bù.