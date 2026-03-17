Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột mở thêm 3 ngành học mới

P.V

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU) chính thức đào tạo thêm 3 ngành học mới gồm: Y học dự phòng, Y học cổ truyền và Kỹ thuật xét nghiệm y học, nâng tổng số ngành đào tạo của trường lên 7 ngành trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Cùng với các ngành đào tạo hiện có gồm Y khoa, Dược học, Y tế công cộng và Điều dưỡng, việc bổ sung thêm Y học dự phòng, Y học cổ truyền và Kỹ thuật xét nghiệm y học giúp Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột từng bước hoàn thiện hệ thống đào tạo trong khối ngành khoa học sức khỏe. Các ngành học này đều giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, từ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, dự phòng bệnh tật đến hỗ trợ chẩn đoán và điều trị.

Việc mở rộng các ngành đào tạo được triển khai trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế ngày càng tăng, đồng thời góp phần đa dạng hóa lựa chọn học tập cho thí sinh mong muốn theo đuổi lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sinh viên trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột được chú trọng đào tạo gắn liền với thực hành.

GS.TS Cao Tiến Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ, việc mở rộng các ngành đào tạo là một phần trong định hướng phát triển của Nhà trường, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực y tế, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp dành cho các bạn trẻ yêu thích khối ngành khoa học sức khỏe. Nhà trường cũng đặc biệt chú trọng xây dựng chương trình đào tạo gắn liền thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên được học tập trong môi trường chuyên nghiệp và từng bước phát triển năng lực nghề nghiệp.

Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột hợp tác với các đơn vị y tế góp phần mở rộng cơ hội học tập và thực hành cho sinh viên.

Một trong những lợi thế nổi bật trong đào tạo tại BMU là mô hình Trường – Bệnh Viện - Viện, với sự gắn kết giữa Nhà trường, Bệnh viện thực hành - Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Viện nghiên cứu Y sinh ứng dụng ABRI. Mô hình này giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường thực hành lâm sàng, được quan sát và tham gia các hoạt động chuyên môn dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên và bác sĩ giàu kinh nghiệm. Qua đó, sinh viên từng bước hình thành kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao năng lực thực hành và nghiên cứu ngay trong quá trình học tập.

Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đồng hành cùng các bạn 2K8 trong chuỗi chương trình tư vấn hướng nghiệp 2026.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo tại BMU được thiết kế theo định hướng phát triển toàn diện năng lực người học, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Sinh viên cũng có cơ hội tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và trải nghiệm thực tiễn, góp phần mở rộng tư duy chuyên môn và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Trong thời gian tới, BMU tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và các điều kiện học tập nhằm mang đến môi trường giáo dục hiện đại cho sinh viên trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

#đại học Y Dược Buôn Ma Thuột #y học dự phòng #y học cổ truyền #kỹ thuật xét nghiệm

