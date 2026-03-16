Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) tổ chức thêm đợt thi ở Vòng sơ loại

TPO - Ban Tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) tại Việt Nam vừa công bố bản cập nhật thể lệ cuộc thi năm học 2025-2026, trong đó bổ sung thêm một đợt thi trực tuyến vào ngày 19/4 tới nhằm tạo điều kiện cho thí sinh tiếp tục đăng ký dự thi.

AIMO là kỳ thi Toán học quốc tế do Liên minh Olympic Toán học Châu Á khởi xướng từ năm 2012, thu hút khoảng 150.000 học sinh mỗi năm đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức thường niên, góp phần khuyến khích học sinh phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và niềm đam mê với Toán học.

Theo Ban Tổ chức, cấu trúc các vòng thi của AIMO năm học 2025-2026 tiếp tục được triển khai theo mô hình quen thuộc như các năm trước, không tổ chức vòng thi khu vực.

Học sinh sẽ tham gia các đợt thi vòng loại trực tuyến trên phạm vi toàn quốc để lựa chọn những thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Thí sinh dự thi Đấu trường Toán học Châu Á năm ngoái tại Đại học Bách Khoa Hà Nội

Theo lý giải, việc tổ chức thêm một đợt thi trực tuyến là nhằm tạo thêm cơ hội cho học sinh đăng ký tham gia. Thí sinh truy cập Cổng điện tử: https://aimo.tienphong.vn để đăng ký dự thi.

Ban Tổ chức cho biết, trước đó, 3 đợt thi vòng loại trực tuyến đã thu hút đông đảo học sinh đăng ký dự thi, tuy nhiên một số thí sinh chưa thể hoàn thành bài thi do gặp sự cố kỹ thuật hoặc chưa sắp xếp được thời gian phù hợp.

Như vậy, ở Vòng Sơ loại sẽ có 4 đợt thi trực tuyến thay vì 3 đợt như công bố trước đó. Tuy nhiên, mỗi thí sinh chỉ được dự thi 1 đợt.

Đối tượng dự thi là học sinh từ lớp 2 đến lớp 12. Hình thức thi trực tuyến với ngôn ngữ đề thi: Song ngữ Anh – Việt.

Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026 sẽ có 3 vòng gồm: Vòng Sơ loại (Vòng 1); Vòng Chung kết quốc gia (Vòng 2) và Vòng Chung kết Quốc tế (Vòng 3).

Sau các đợt thi vòng loại, những thí sinh đạt kết quả cao sẽ được lựa chọn tham dự Vòng Chung kết quốc gia.

Theo kế hoạch, Vòng Chung kết quốc gia AIMO Việt Nam năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 17/5 tới tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đặc biệt, sau quá trình khảo sát và làm việc tại Việt Nam, Liên minh Olympic Toán học Châu Á đã chính thức lựa chọn Hà Nội là địa điểm đăng cai tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế AIMO năm 2026 và chỉ định Báo Tiền Phong là đơn vị đăng cai tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 3.000 thí sinh cùng hơn 5.000 học giả, giáo viên và phụ huynh quốc tế tham dự.

Việc cập nhật thể lệ và lịch thi năm nay nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức, mở rộng cơ hội tiếp cận cho học sinh ở nhiều địa phương, đồng thời tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng lực nổi trội trong lĩnh vực Toán học.

Thông tin chi tiết về cuộc thi sẽ tiếp tục được Ban Tổ chức cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của AIMO Việt Nam trong thời gian tới.