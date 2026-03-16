Triển khai chương trình học bổng 'Shinhan Life S-Cellence' dành cho sinh viên các trường đại học

Chương trình Học bổng SHINHAN LIFE S-CELLENCE do Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (“Shinhan Life Việt Nam”) tài trợ với mục đích không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội kiến tập thực tế, giúp các bạn hiểu rõ hơn về môi trường doanh nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Đây là học bổng dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần cầu tiến, năng động, chủ động và mong muốn phát triển bản thân thông qua những trải nghiệm thực tế.

Chương trình học bổng SHINHAN LIFE S-CELLENCE năm 2026 (“Chương trình”) gồm có 05 (năm) suất, mỗi suất bao gồm các quyền lợi sau: Kiến tập thực tế và trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Shinhan Life Việt Nam trong vòng 01 (một) tháng.

Các bạn sinh viên sẽ có cơ hội kết nối và học hỏi trực tiếp từ các anh chị quản lý dày dặn kinh nghiệm tại Shinhan Life Việt Nam, được hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và mở rộng mối quan hệ. Đặc biệt, việc kiến tập để trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp trước khi ra trường sẽ là một điểm nhấn quan trọng cho hồ sơ cá nhân sinh viên;

Học bổng trị giá 10 triệu đồng cùng giấy chứng nhận hoàn thành kiến tập sẽ được trao cho sinh viên hoàn thành kỳ kiến tập tại buổi lễ tổng kết Chương trình.

Thời gian dự kiến:

Hoạt động

Thời gian

Nộp hồ sơ

14/03/2026 – 29/03/2026

Giai đoạn xét duyệt hồ sơ

30/03/2026 – 31/03/2026

Vòng phỏng vấn online

02/04/2026 – 08/04/2026

Vòng làm việc nhóm

13/04/2026 – 17/04/2026

Vòng phỏng vấn cùng Tổng Giám đốc

21/04/2026 – 23/04/2026

Công bố kết quả

28/04/2026

Thời gian thực tập

04/05/2026 – 05/06/2026

Lễ trao học bổng và tổng kết Chương trình

05/06/2026



Điều kiện ứng tuyển: Sinh viên năm 3 trở lên thuộc các trường đại học tại Việt Nam (không liên kết với đại học nước ngoài); GPA trung bình tính đến thời điểm đăng ký >3.0/4.0; Điểm rèn luyện >80/100; Năng động, có đam mê học hỏi, khám phá và muốn trải nghiệm thực tế. Chương trình Ưu tiên sinh viên có kinh nghiệm tham gia hoạt động tại các câu lạc bộ, đội, nhóm. Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và chưa nhận học bổng từ bất kỳ nguồn tài trợ nào khác trong năm 2026.

Về cách thức ứng tuyển: Bộ hồ sơ ứng tuyển bao gồm: Sơ yếu lý lịch (CV) (bao gồm thông tin cá nhân, kinh nghiệm, kỹ năng...); Bản scan bảng điểm và minh chứng điểm rèn luyện học kỳ gần nhất (có xác nhận của trường); Bài luận ngắn (500 - 800 chữ)/ Bài thuyết trình (1-3 slides) hoặc video clip ngắn <2 phút trình bày một dự án cá nhân/ bài tập tại trường/ hoạt động ngoại khóa nổi trội nhất của bạn (bài làm cần có những thông tin như: Giới thiệu ngắn về dự án; Mục tiêu và kết quả dự án; Vai trò, công việc bạn phụ trách chính và phần nhận xét điểm đã làm tốt cũng như điểm cần cải thiện để tốt hơn...).

Bài viết thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; bài luận ngắn gửi bằng định dạng PDF; Video clip gửi bằng định dạng .mp4. Sinh viên quan tâm gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ email S-cellence@shinhanlife.biz.vn với định dạng tiêu đề email S-CELLENCE_APPLICATION - [Họ và tên].

Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại: https://www.shinhanlifevn.com.vn/chuong-trinh-hoc-bong-shinhan-life-s-cellence-2026/