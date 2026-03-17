Bộ GD&ĐT sẽ sửa quy định về dạy thêm, học thêm

TPO - Ngày 17/3, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, đơn vị đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo đại diện của Bộ GD&ĐT, hướng sửa Thông tư 19 là không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Trọng tâm của Dự thảo Thông tư sửa đổi là tăng cường các giải pháp quản lí theo quy định, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.

“Hiện, Bộ GD&ĐT đang tổ chức nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để ban hành Thông tư trong thời gian sớm nhất, trong đó sẽ có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với yêu cầu quản lí cũng như tình hình thực tế”, đại diện Bộ cho biết.

Tháng 2/2025, Thông tư 19 chính thức có hiệu lực trên thực tế với nhiều điểm mới được cho là khắc phục được những tồn tại, tiêu cực về căn bệnh trầm kha làm nóng dư luận xã hội lâu nay.

Trong đó, Bộ GD&ĐT quy định ba đối tượng dạy thêm, học thêm trong trường nhưng không được thu tiền của học sinh, gồm: học sinh có kết quả học tập môn học ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh ôn thi tốt nghiệp, ôn thi tuyển sinh.

Nhiều phụ huynh cho rằng, hạn chế đối tượng học thêm trong trường học làm phát sinh chi phí học thêm ở trung tâm

Dạy thêm trong nhà trường được quy định chặt chẽ như: Không xếp giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu và không dạy thêm trước các nội dung so với việc dạy học theo phân phối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Sau hơn 1 năm triển khai, vấn đề dạy thêm học thêm vẫn làm “nóng” dư luận với nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, các chuyên gia giáo dục đánh giá, Thông tư 29 có ý nghĩa làm giảm dạy thêm, học thêm tràn lan, giáo viên đứng lớp không chèn ép học sinh của mình học thêm.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng, dạy thêm học thêm không giảm, trái lại học sinh phải đến trung tâm với chi phí đắt đỏ hơn, đi lại vất vả hơn. Nhiều ý kiến đề xuất, tiếp tục nới rộng cơ hội học thêm cho học sinh ngay trong trường học vì nhà trường có điều kiện trường, lớp, ánh sáng đảm bảo.

Tại buổi tiếp xúc cử tri gần đây, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cam kết, “sẽ đấu tranh với những hiện tượng chưa lành mạnh trong việc dạy thêm, học thêm” hướng tới việc vừa đảm bảo quyền học tập, nâng cao dân trí, phát huy năng lực cá nhân, vừa đảm bảo dạy thêm, học thêm phải công bằng và hạn chế đến mức thấp nhất những tiêu cực.