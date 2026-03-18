Học sinh quốc tế trải nghiệm quy trình xử lý rác hiện đại tại VWS

Tận mắt chứng kiến hành trình “biến rác thành tài nguyên”, từ nước rỉ rác thành nước trong, từ khí thải thành điện năng, hành trình tại VWS đã mang đến góc nhìn thực tế về phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn cho học sinh trường quốc tế Bắc Mỹ.

Ngày 18/3, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) đã đón đoàn học sinh trung học Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) đến tham quan, tìm hiểu quy trình xử lý, tái chế rác thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (TPHCM).

Đây là hoạt động ngoại khóa nằm trong chương trình giáo dục môi trường của nhà trường, nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức, lan tỏa kiến thức và thông điệp sống xanh bảo vệ môi trường thông qua các buổi báo cáo chuyên đề cho học sinh.

Tại buổi đón tiếp, ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS đã giới thiệu tổng quan về quy mô hoạt động cũng như năng lực tiếp nhận, xử lý rác của doanh nghiệp. Theo đó, Khu liên hợp có công suất tối đa lên đến 10.000 tấn rác/ngày. Hiện nay, đơn vị đang tiếp nhận và xử lý khoảng 4.000 – 4.500 tấn rác/ngày cho TPHCM bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Mỹ. Điểm nhấn trong quy trình xử lý rác của VWS là việc tận dụng rác thải để tái chế và tái tạo năng lượng, góp phần giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường.

Trong hành trình tham quan, các học sinh được trực tiếp quan sát quy trình xử lý rác khép kín, từ khâu tiếp nhận, phân loại đến chôn lấp. Đặc biệt, hệ thống xử lý nước rỉ rác và khử mùi hiện đại đã gây ấn tượng mạnh. Nhiều em không giấu được sự bất ngờ khi chứng kiến nước rỉ rác từ màu đen đậm, sau xử lý trở nên trong suốt như nước lọc và có thể tái sử dụng cho các hoạt động như tưới cây, rửa xe, rửa đường…

Bên cạnh đó, hệ thống bãi chôn lấp hợp vệ sinh được thiết kế với nhiều lớp chống thấm, giúp bảo vệ nguồn nước ngầm khỏi nguy cơ ô nhiễm. Nhiều năm qua, VWS đã triển khai mô hình xử lý tuần hoàn, bao gồm tái chế rác thành phân compost, xử lý nước rỉ rác, thu gom khí gas từ bãi chôn lấp để phát điện. Đáng chú ý, khí metan phát sinh trong quá trình phân hủy rác được thu gom để phát điện thay vì phát tán ra môi trường. Nguồn điện và nước tái tạo này tiếp tục được sử dụng phục vụ các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp, góp phần hình thành một hệ sinh thái xử lý rác khép kín.

“Chúng tôi đã ứng dụng hầu hết các công nghệ hiện đại nhất tại Khu liên hợp nhằm xử lý rác hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng” - đại diện VWS chia sẻ.

Trong buổi trao đổi, các học sinh đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh quy trình xử lý, tái chế rác cũng như dự án đốt rác phát điện theo công nghệ hiện đại. Tất cả đều được đại diện VWS giải đáp chi tiết, giúp các em hiểu rõ hơn về ngành xử lý chất thải – lĩnh vực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đô thị hóa.

Lần thứ hai có cơ hội tham quan VWS, em La Tuấn Vũ (lớp 8A2) chia sẻ, mỗi chuyến đi không chỉ là một hoạt động ngoại khóa mà còn là dịp để em tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích, học hỏi được nhiều điều ý nghĩa về bảo vệ môi trường sống. “Ở trường, chúng em có những môn học thực hành tái chế, sử dụng rác thải để làm ra các sản phẩm hữu ích như đồng hồ, đồ trang trí… nên khi đến đây, em càng hiểu rõ hơn giá trị của việc tái chế” - Vũ bày tỏ.

Theo đại diện Trường Quốc tế Bắc Mỹ, chuyến tham quan không chỉ giúp học sinh bổ sung kiến thức thực tiễn mà còn mở rộng hiểu biết về kinh tế xanh, phát triển bền vững – những lĩnh vực quan trọng trong tương lai. Qua đó, các em có thêm nền tảng để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu sau này.