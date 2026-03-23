Giông lốc kèm mưa đá ở Tuyên Quang, nhiều nhà dân tốc mái

TPO - Trận giông lốc, kèm mưa đá xảy ra rạng sáng 23/3, trên địa bàn một số xã ở Tuyên Quang khiến rất nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối bị gãy đổ. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả.

Sáng sớm ngày 23/3, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Lý – Chủ tịch UBND xã Tùng Vài cho biết, vào khoảng 0h đến 0h15 cùng ngày, trên địa bàn xuất hiện trận mưa to kèm giông lốc, trong đó có mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ khá mạnh.

Mưa đá mật độ dày, viên đá có kích thước 1-1,5 cm khiến số nhà dân bị thủng mái lợp, hoa màu như ngô, rau màu bị dập nát, một số người bị thương đã được đưa đi khám tại cơ sở y tế.

Mưa đá trong sân nhà người dân.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng chức năng của xã đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, hỗ trợ người dân và tiến hành thống kê thiệt hại. “Hiện chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chuyên môn để rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể”, ông Lý cho biết.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền xã Tùng Vài khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Ông Nguyễn Văn Lý – Chủ tịch UBND xã Tùng Vài kiểm tra hiện trường, sáng sớm 23/3.

Rất nhiều nhà dân bị tốc mái.

Ghi nhận sáng nay, trên địa bàn xã Quản Bạ cũng xảy ra mưa to kèm giông lốc, rất nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối bị gãy đổ. Hiện chính quyền địa phương đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động yếu, từ ngày 21 đến đêm 22/3, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc, với lượng mưa phổ biến dưới 10mm; một số nơi có mưa vừa như Tân Quang đạt 24,2mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi núi, ta luy dương, đồng thời gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu dân cư.