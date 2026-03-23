Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giông lốc kèm mưa đá ở Tuyên Quang, nhiều nhà dân tốc mái

Phú Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trận giông lốc, kèm mưa đá xảy ra rạng sáng 23/3, trên địa bàn một số xã ở Tuyên Quang khiến rất nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối bị gãy đổ. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả.

Sáng sớm ngày 23/3, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Lý – Chủ tịch UBND xã Tùng Vài cho biết, vào khoảng 0h đến 0h15 cùng ngày, trên địa bàn xuất hiện trận mưa to kèm giông lốc, trong đó có mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ khá mạnh.

Mưa đá mật độ dày, viên đá có kích thước 1-1,5 cm khiến số nhà dân bị thủng mái lợp, hoa màu như ngô, rau màu bị dập nát, một số người bị thương đã được đưa đi khám tại cơ sở y tế.

tungvai2.jpg
Mưa đá trong sân nhà người dân.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng chức năng của xã đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, hỗ trợ người dân và tiến hành thống kê thiệt hại. “Hiện chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chuyên môn để rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể”, ông Lý cho biết.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền xã Tùng Vài khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

tungvai3.jpg
Ông Nguyễn Văn Lý – Chủ tịch UBND xã Tùng Vài kiểm tra hiện trường, sáng sớm 23/3.
tocmai.jpg
Rất nhiều nhà dân bị tốc mái.

Ghi nhận sáng nay, trên địa bàn xã Quản Bạ cũng xảy ra mưa to kèm giông lốc, rất nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối bị gãy đổ. Hiện chính quyền địa phương đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động yếu, từ ngày 21 đến đêm 22/3, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc, với lượng mưa phổ biến dưới 10mm; một số nơi có mưa vừa như Tân Quang đạt 24,2mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi núi, ta luy dương, đồng thời gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu dân cư.

#Tuyên Quang #mưa đá #giông lốc #mưa giông #Hà Giang #Quản Bạ #Tùng Vài

