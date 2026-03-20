Tuyên Quang phát hiện hơn 2,3 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc in chữ nước ngoài

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện, thu giữ hơn 2,3 tấn xúc xích in chữ nước ngoài, không có nguồn gốc, xuất xứ đang trên đường đưa ra thị trường tiêu thụ.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển hơn 2,3 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn xã Yên Sơn.

Cụ thể, khoảng 5h40 ngày 20/3, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Tuyên Quang) làm nhiệm vụ tại km151 Quốc lộ 2 (đoạn qua xã Yên Sơn) phát hiện, kiểm tra 2 xe ô tô bán tải có dấu hiệu nghi vấn.

Hai phương tiện gồm: xe biển kiểm soát 23C-065.81 do Phùng Thế Tùng (SN 1996, trú tại xã Bắc Quang) điều khiển và xe biển kiểm soát 22A-357.92 do Trần Ngọc Tiến (SN 2002, trú tại xã Thanh Thủy) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe và hàng ghế phía sau có nhiều túi nilon chứa thực phẩm đóng gói, bao bì in chữ nước ngoài. Tổng trọng lượng số hàng hóa khoảng 2,34 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.

Hơn 2 tấn xúc xích không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ vụ việc cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát kinh tế và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xử lý theo quy định.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.