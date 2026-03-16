Thông tin 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thanh Hóa gặp nạn khi truy đuổi người vi phạm là bịa đặt

TPO - Một số tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ các thông tin bịa đặt, không đúng sự thật về lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa). Công an địa phương đang xác minh, xử lý cá nhân vi phạm.

Ngày 16/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang chỉ đạo Phòng nghiệp vụ xác minh, làm rõ chủ tài khoản và nguồn phát tán thông tin sai sự thật về lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT)

Theo đó, gần đây mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết của tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” đăng tải thông tin cho rằng “hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông”. Nội dung bài viết nhanh chóng được một số tài khoản chia sẻ lại, kèm theo nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang trong dư luận.

Thông tin về lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa là bịa đặt, sai sự thật.

Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Qua kiểm tra, xác minh, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra vụ việc hai cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông tử vong trong quá trình truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông như nội dung bài viết lan truyền trên mạng xã hội nêu trên

Việc tài khoản Facebook “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” đăng tải nội dung không đúng sự thật, dựng lên câu chuyện thương tâm để thu hút sự chú ý và tương tác trên mạng xã hội là hành vi thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Ngoài ra, việc một số cá nhân tiếp tục chia sẻ, bình luận, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng đã gây tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội và ảnh hưởng đến thông tin trên không gian mạng.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung sai sự thật, tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi tung tin thất thiệt, gây hoang mang trong xã hội. Mọi hành vi đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.