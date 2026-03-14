Bị dẫn dụ ra khỏi nơi cư trú, cô gái đi từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái hoảng loạn

Thu Hiền
TPO - Lực lượng Công an xã Đức Châu (Nghệ An) vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội kiểu 'bắt cóc online' dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú, đi từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái hoảng loạn, giúp người gặp nạn an toàn trở về với gia đình.

Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa tiếp nhận và kịp thời hỗ trợ chị Đ.T.T (trú tỉnh Thái Nguyên) nghi bị các đối tượng lừa đảo theo hình thức “bắt cóc online”, đi một mình từ Thái Nguyên vào địa bàn trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, không ổn định.

Chị T. được Công an xã Đức Châu động viên, ổn định tâm lý.

Ngay khi được thông tin, cơ quan Công an đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và tiếp cận chị T. Sau khi đưa về trụ sở, các cán bộ, chiến sĩ đã bố trí chỗ ăn nghỉ, trấn an tinh thần, đồng thời khẩn trương xác minh nhân thân và liên hệ thành công với gia đình tại Thái Nguyên để vào đón chị về nhà an toàn.

Sau khi gặp lại người thân, gia đình nạn nhân đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Đức Châu, bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an.

Trong thư, ông D.V.D. (bố của chị T., trú tại tỉnh Thái Nguyên) cho biết, con gái ông đã nhẹ dạ tin theo các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, bị dẫn dụ rời khỏi địa phương và đi lạc vào xã Đức Châu ( Nghệ An) trong tình trạng hoang mang, lo sợ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Đức Châu, gia đình đã sớm tìm lại được con gái.

Người thân vào Nghệ An đón cô gái về nhà.

Qua sự việc, Công an xã Đức Châu khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; không tin theo lời mời gọi, đe dọa của người lạ, không tự ý di chuyển đến địa điểm lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

