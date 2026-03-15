Nam nhân viên trúng độc đắc 18 tỉ đồng gây bất ngờ khi tặng ô tô cho em gái chủ quán

Ngoài việc tặng tiền cho nhiều người, nam nhân viên quán ăn ở Tây Ninh trúng độc đắc 18 tỉ đồng còn mua ô tô tặng em gái chủ quán này.

Anh Phát tặng tiền cho tất cả nhân viên trong quán. Ảnh cắt ra từ clip
Anh Phát tặng tiền cho tất cả nhân viên trong quán. Ảnh cắt ra từ clip

Liên quan vụ nam nhân viên trúng độc đắc 18 tỉ đồng, ngày 15/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin anh Phát (ngụ TP Cần Thơ)- người trúng độc đắc nói trên, đã mua chiếc ô tô tặng cho em gái chủ quán vì chị này đã giúp đỡ anh Phát rất nhiều trong lúc khó khăn.

Chiều cùng ngày, phóng viên Người lao động liên hệ với ông H.T.P. - chủ quán quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh – thì được ông P. xác nhận việc anh Phát mua tặng ô tô cho em gái của ông là có thật. Tuy nhiên, ông P. không rõ giá trị của chiếc xe là bao nhiêu.

Trước khi đó, một trong những đồng nghiệp được anh Phát tặng tiền đã đi mua ngay chiếc xe mới để làm phương tiện đi làm.

"Cảm ơn cái lộc của Phát đã tặng. Tôi hứa sẽ giữ mãi cái lộc này. Chúc vợ chồng Phát về quê phát tài, phát lộc" – nam thanh niên được tặng tiền mua xe máy, bày tỏ.

Trước đó, vào chiều 10/3, một cụ bà bán vé số dạo ghé vào quán Sườn Muối Ớt 135. Với tâm thế mua ủng hộ người nghèo, anh Phát (ngụ TP Cần Thơ) đã mua tổng cộng 19 tờ vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Trong số này có 11 tờ mang dãy số 351891 và 8 tờ mang dãy số 251891.

Với tính cách phóng khoáng, ngay khi vừa mua xong, anh Phát đã tặng lại cho các đồng nghiệp làm chung 4 tờ để "vui cùng anh em", chỉ giữ lại cho mình 15 tờ.

Đến giờ mở thưởng, cả quán vỡ òa trong hạnh phúc khi dãy số 351891 chính thức trúng giải độc đắc. Trong đó, anh Phát sở hữu 9 vé trúng độc đắc và 6 vé trúng giải an ủi; những đồng nghiệp được anh tặng vé cũng may mắn trúng 2 vé độc đắc và 2 vé an ủi.

Ngay sau khi nhận thưởng, anh Phát đã tìm gặp và tặng cụ bà bán vé số dạo khoảng 100 triệu đồng để cụ dưỡng già.

Mỗi đồng nghiệp làm chung tại quán đều được anh tặng 10 triệu đồng; còn người thân, bạn bè thân thiết thì được anh hỗ trợ từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng/người với mong muốn giúp mọi người có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.

Theo nld.com.vn
