Xác minh nguồn gốc tài sản 107 người tại 6 cơ quan đơn vị ở Nghệ An

TPO - Thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ kiểm tra, xác minh nguồn gốc tài sản, thu nhập của 107 người tại 6 cơ quan, đơn vị. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp kê khai không trung thực theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập để tiến hành xác minh trong năm 2026 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Việc tổ chức bốc thăm được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, minh bạch và có sự giám sát của đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Danh sách người đưa vào bốc thăm được tổng hợp trên cơ sở danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm do các cơ quan, đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh theo quy định. Sau khi bốc thăm, đại diện các cơ quan giám sát và các cơ quan, đơn vị được xác minh tài sản trong năm 2026 hoàn toàn thống nhất với kết quả bốc thăm.

Theo Kế hoạch về xác minh tài sản thu nhập năm 2026, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 107 người thuộc 6 cơ quan, đơn vị, gồm: Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Nghệ An (1 người); Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu (1 người); Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Nghệ An (1 người); Sở Y tế (97 người); Sở VHTT&DL (6 người); Sở Dân tộc và Tôn giáo (1 người).

Kết quả bốc thăm tại hội nghị là căn cứ để Thanh tra tỉnh triển khai các bước tiếp theo của quy trình xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

Quá trình xác minh sẽ tập trung kiểm tra, làm rõ tính trung thực, đầy đủ của nội dung kê khai tài sản, thu nhập; nguồn gốc của tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp kê khai không trung thực theo quy định của pháp luật (nếu có).

Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, việc thực hiện xác minh tài sản, thu nhập hằng năm có ý nghĩa quan trọng trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc kê khai tài sản, thu nhập trung thực, đầy đủ theo quy định; đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, việc tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập cũng góp phần bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập; qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Thông qua việc tổ chức bốc thăm và triển khai xác minh tài sản, thu nhập hằng năm, Thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và xây dựng nền hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.