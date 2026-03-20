Dụ dỗ, tổ chức cho nhiều người vượt biên

Phú Nguyễn
TPO - Phương tuyên truyền cho nhiều người dân biết về công việc, mức tiền công lao động được hưởng tại Trung Quốc, sau đó đưa nhiều người trú tại xã Hàm Yên xuất cảnh trái phép sang nước này làm thuê.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra thuộc công an tỉnh vừa khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bàn Thị Phương (SN 1984, trú thôn 4 Làng Bát, xã Hàm Yên) về hành vi Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Bàn Thị Phương đã nhiều lần xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Khoảng tháng 5/2024, Phương tuyên truyền, rủ rê nhiều người dân tại địa phương về công việc và mức thu nhập tại nước này, đồng thời nhận đưa nhiều người ở xã Hàm Yên xuất cảnh trái phép để làm thuê.

tuyenquang-1131.jpg
Bị can Bàn Thị Phương.

Quá trình thực hiện, hành vi của Phương bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc phát hiện, ngăn chặn. Phương cùng những người liên quan sau đó được trao trả qua Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang (Cao Bằng).

Cơ quan điều tra xác định, việc tổ chức đưa người xuất cảnh sang nước bạn của Bàn Thị Phương không được cơ quan chức năng cho phép, các trường hợp xuất cảnh đều theo hình thức vượt biên, không thực hiện thủ tục theo quy định, đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định pháp luật. Hiện nay, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Qua vụ án này, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không tin, không nghe theo các lời mời chào “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài; không tiếp tay cho các hành vi tổ chức, môi giới xuất cảnh trái phép. Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, cần kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trực ban Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang qua số điện thoại 069.2529.144 để được xử lý.

#Tuyên Quang #Côgn an Tuyên Quang #việc nhẹ lương cao #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục