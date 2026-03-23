Lào Cai: Huy động hàng trăm người khắc phục hậu quả dông lốc, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống

TPO - Sau dông lốc gây thiệt hại nặng tại xã Thượng Bằng La và Nghĩa Tâm (tỉnh Lào Cai), chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ cùng quân đội, công an với hàng trăm người tham gia hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hệ thống điện, dọn dẹp cây đổ.

Tại xã Thượng Bằng La, mưa dông kèm lốc xoáy cục bộ trong chiều 22/3 làm hư hỏng nhà cửa, khiến 2 người bị thương gồm ông Hoàng Đình Tình (62 tuổi, thôn Hán) và bà Hoàng Thị Thục (60 tuổi, thôn Thiên Bữu) đều bị gãy tay.

Dông lốc cũng làm hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, tập trung tại các thôn như: Hán, Thắm, Muỗng, Vằm, Nông Trường, Cướm. Thiên tai cũng làm khoảng 150 ha cây trồng như lúa, ngô, ớt, chuối tại xã Thượng Bằng La bị ảnh hưởng, một số vật nuôi bị chết.

Nhiều ngôi nhà, diện tích trồng hoa màu, công trình bị thiệt hại do dông lốc trên địa bàn xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai. Ảnh: NDCC.

Về cơ sở hạ tầng, lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn một dãy phòng học của Trường Tiểu học và THCS Thượng Bằng La; làm gãy đổ hơn 60 cột điện dân sinh; sập đổ nhà vòm đa năng và tốc mái một số phòng làm việc tại trụ sở UBND xã. Tổng thiệt hại hơn 5,3 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Thượng Bằng La cho biết, thiệt hại trên địa bàn rất lớn, gồm nhà ở, hoa màu và nhiều công trình. Hiện địa phương đã huy động gần 400 người là cán bộ, lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa; sau đó tiếp tục xử lý các công trình và diện tích sản xuất.

"Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thành việc khắc phục nhà ở và hệ thống điện trong ngày 23/3, để người dân sớm ổn định cuộc sống", ông Tuấn Anh cho hay.

Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Lào Cai và Trung đoàn 121 hỗ trợ xã Thượng Bằng La khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại xã Nghĩa Tâm, do ảnh hưởng của dông lốc, mưa đá lúc 16h30 phút ngày 22/3 trên địa bàn xã đã có mưa to kèm theo dông lốc, cục bộ có nơi mưa rất to, gây ảnh hưởng và thiệt hại đến các hộ gia đình nhân dân tại một số thôn trên địa bàn xã.

Tính đến 7h30 sáng 23/3, dông lốc gây thiệt hại đến 72 hộ dân, trong đó, có 2 hộ bị sập hoàn toàn; 1 phòng làm việc của UBND xã bị tốc mái (thiệt hại đến tài sản, máy móc, trang thiết bị phòng làm việc); 1 hạng mục trường THCS Bình Thuận bị tốc mái; khoảng 3000m2 cây lúa và hoa màu bị ảnh hưởng; Gãy đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường liên thôn…

Ông Vũ Hùng Anh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tâm cho biết, địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ, thăm hỏi các hộ bị ảnh hưởng; đồng thời hoàn thiện thủ tục để các hộ có nhà bị sập hoàn toàn sớm nhận được hỗ trợ từ tỉnh.

Dông lốc tại xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai đã làm tốc mái nhiều ngôi nhà, gây hư hỏng kết cấu.

Trước đó, đêm 21/3, mưa dông kèm lốc xoáy mạnh cũng gây thiệt hại tại xã Bản Lầu và xã Cao Sơn (thuộc huyện Mường Khương cũ). Tại xã Bản Lầu, lốc xoáy làm 12 nhà dân và một điểm trường bị ảnh hưởng, gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu. Tại xã Cao Sơn, 5 hộ dân ở thôn Sà San bị hư hỏng nhà cửa.

Gió lớn cũng làm gãy đổ cây xanh vào đường dây điện, gây hư hỏng 7 vị trí cột điện hạ thế, làm gián đoạn cung cấp điện tại khu vực trạm biến áp Đồn 247 và Bản Lầu 5, ảnh hưởng 286 khách hàng. Đến hơn 16 giờ ngày 22/3, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho 285 khách hàng, còn 1 trường hợp chưa đảm bảo điều kiện an toàn do nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và kiểm tra, thống kê thiệt hại. Lực lượng quân sự, công an, biên phòng và ngành điện đã phối hợp giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, gia cố mái, đảm bảo an toàn điện, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, trong vài giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to tại các tổ dân phố, thôn, bản trên địa bàn. Sau đó, mưa dông có xu hướng di chuyển, ảnh hưởng đến các khu vực xã Trịnh Tường, Bát Xát, Bản Xèo, Ngũ Chỉ Sơn, Cốc San, Tả Phìn và có khả năng lan rộng sang các xã, phường lân cận.

Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng, đe dọa an toàn người dân. Đơn vị đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân chủ động theo dõi, triển khai các biện pháp phòng tránh.