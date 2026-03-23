Mưa đá 'tàn phá' hàng trăm ha mận, táo ở Sơn La

Viết Hà
TPO - Mưa đá kèm dông lốc dồn dập đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Sơn La, đánh trúng thời điểm cây ăn quả đang đậu quả, cận thu hoạch. Hàng hàng trăm hecta mận, táo bị dập nát, rụng trắng gốc, người dân có nguy cơ mất trắng.

Chiều và tối 22/3, mưa đá cường độ mạnh xuất hiện tại phường Chiềng An, xã Ngọc Chiến và xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La). Dù thời gian không dài, nhưng hạt đá lớn, rơi dày, kèm gió giật mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp.

Mưa đá xuất hiện tại một số địa phương ở Sơn La.

Tại xã Ngọc Chiến, khoảng 600 ha táo bị ảnh hưởng, trong đó tới 80% diện tích đang vào vụ bị dập nát, không thể khắc phục. Ông Nguyễn Sơn Lâm, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến cho biết, mưa đá không gây thiệt hại về nhà cửa, hạ tầng, nhưng thiệt hại đối với sản xuất là rất lớn, vượt ngoài khả năng tự khắc phục của người dân.

Tại các bản Hang Mon 1 và Hang Mon 2 (xã Phiêng Khoài), nhiều vườn mận bị rụng quả hàng loạt, cành gãy, lá dập. Không ít diện tích gần như mất trắng khi cây đang ở giai đoạn quyết định năng suất. Ông Trần Nam Trung, Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài cho biết, mưa đá làm hư hại gần 300 ha mận sắp vào vụ thu hoạch tại 6 bản.

“Thiệt hại mưa đá gây ra là rất lớn đối với người dân. Chúng tôi đang khẩn trương thống kê, báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân”, ông Trung nói.

Tại phường Chiềng An, ông Nghiêm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường cho hay, mưa đá đã gây thiệt hại hơn 40 ha, làm mất trắng khoảng 360 tấn mận hậu.

“Trước mắt, phường vận động thương lái, kết nối các kênh mạng xã hội để thu mua mận non cho người dân. Mận non được thu mua nhằm phục vụ chế biến siro, qua đó giảm bớt thiệt hại. Ngoài ra, phường sẽ tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND tỉnh để có phương án hỗ trợ người dân”, ông Tuấn nói.

Hạt đá lớn, rơi dày, kèm gió giật mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp

Không chỉ cây ăn quả, nhiều loại hoa màu khác cũng bị ảnh hưởng khi dông lốc làm gãy đổ, hư hại diện rộng. Một số công trình phụ trợ, chuồng trại bị tốc mái, xuống cấp sau mưa đá.

Chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp khắc phục sau thiên tai.

Theo nhận định, thời tiết cực đoan tại khu vực Tây Bắc còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Nguy cơ mưa đá, dông lốc tiếp tục xuất hiện, đe dọa sản xuất nông nghiệp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, che chắn cây trồng và hạn chế ra ngoài khi có dông lốc để đảm bảo an toàn.

