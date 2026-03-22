Thông tin mới về hai tài xế đánh nhau chảy máu đầu trên đường phố TPHCM

TPO - Cơ quan chức năng bước đầu xác định, hai tài xế tại phường Chợ Lớn (TPHCM) khi lưu thông trên đường đã không ai nhường đường cho ai dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, cả hai đã dừng xe, lao vào đánh nhau giữa đường khiến một người bị chảy máu đầu, gây náo loạn khu vực.

Clip hai tài xế đánh nhau giữa đường.

Ngày 22/3, Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM đã xác minh và mời hai tài xế liên quan lên trụ sở công an làm việc, lập biên bản, xác minh đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh cả hai đánh nhau trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa 21/3. Khi lưu thông theo hướng từ khu vực chợ Kim Biên về cầu Chà Và, hai tài xế xảy ra mâu thuẫn do không ai nhường đường cho ai.

Hình ảnh hai tài xế đánh nhau giữa đường.

Sau đó, cả hai dừng xe, lời qua tiếng lại rồi lao vào xô xát ngay giữa đường. Trong lúc ẩu đả, một tài xế bị đánh chảy máu vùng đầu.

Clip cho thấy hai người giằng co, đánh nhau quyết liệt bất chấp nhiều phương tiện đang lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có người dân can ngăn. Sau khi xảy ra sự việc, một tài xế rời khỏi hiện trường.

Công an làm việc với hai tài xế.

Công an phường Chợ Lớn phối hợp với lực lượng CSGT đã mời những người liên quan lên làm việc, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, tránh hành xử bạo lực gây mất an ninh trật tự và có thể bị xử lý nghiêm theo pháp luật.