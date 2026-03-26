Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, có nơi trên 35 độ

TPO - Hôm nay (26/3), miền Bắc có mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 28-31, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, ít mưa, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng 35-37 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Dự báo ngày mai (27/3), miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết như hôm nay. Từ 28-29/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông rải rác.

Miền Bắc sáng nay nhiều mây, trưa chiều hửng nắng.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo trong những ngày tới, nền nhiệt tăng dần ở miền Trung. Từ 29/3, khu vực này có nắng nóng cục bộ, từ 30/3-2/4, khu vực này này có nắng nóng diện rộng, vùng núi phía Tây có thể trên 38 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng còn tiếp tục ở khu vực Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.