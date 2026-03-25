Miền Bắc mưa nhỏ rải rác

TPO - Sáng và đêm nay (25/3), khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, gồm Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, khu Tây Bắc 31-34 độ. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, ít mưa, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng 35-36 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Dự báo ngày mai (26/3), miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt khá cao.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Quảng Bình đến Huế hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo những ngày tới, thời tiết khu vực miền Trung phổ biến ngày nắng, ít mưa.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.