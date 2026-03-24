Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phạt tài xế xe chở rác vượt ẩu trên đường dốc, suýt gây tai nạn

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Điều khiển xe chở rác vượt ẩu trên đoạn đường dốc, tầm nhìn hạn chế, suýt gây tai nạn giao thông, tài xế ở Thanh Hóa bị phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe.

Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trường hợp điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường, vượt xe sai quy định tại khu vực nguy hiểm.

Hình ảnh tài xế xe chở rác vượt ẩu trên đoạn đường dốc, có khúc cua, hạn chế tầm nhìn.

Hai hôm trước (22/3), mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe chở rác ngang nhiên vượt ẩu tại khu vực đèo dốc, đoạn đường cong có tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 217 qua tỉnh Thanh Hóa. Hành vi trên suýt gây tai nạn cho xe đi ngược chiều.

Từ thông tin trên, lực lượng CSGT Công an tỉnh vào cuộc xác minh và xác định phương tiện vi phạm là xe chở rác mang biển kiểm soát 36C-515.xx do tài xế Lưu Văn Lượng (SN 1992, trú xã Vĩnh Lộc) điều khiển.

Lực lượng chức năng sau đó triệu tập, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường; vượt xe trong trường hợp không được vượt (trên đỉnh dốc, đường cong, tầm nhìn hạn chế), với tổng số tiền 5,5 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, tài xế điều khiển xe vi phạm còn bị trừ 2 điểm và tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

#xe chở rác #Vượt ẩu #Thanh Hóa #giao thông #phạt tiền #vi phạm luật giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục