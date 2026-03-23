Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phạt tài xế xe biển xanh vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 23/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế N.V.T. (SN 1976, trú tại Lào Cai) do có hành vi điều khiển ô tô đi sai làn đường trên cao tốc.

Thông tin từ Cục CSGT, xe biển xanh 24A-005.xx được xác định vi phạm vào lúc 15h38 ngày 19/3, tại km128+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Lào Cai - Hà Nội). Tài xế N.V.T. (SN 1976, trú tại Lào Cai) đã điều khiển xe đi sai làn đường (đi vào làn đường ngược chiều) để vượt xe phía trước.

Hình ảnh chiếc ô tô biển xanh đi sai làn đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai﻿. Ảnh: Công an cung cấp.

Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân phản ánh tới Cục CSGT. Sau khi nắm được thông tin, Đội 1 - Cục CSGT đã xác minh, mời tài xế vi phạm về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh, chiếc ô tô do tài xế T. điều khiển thuộc một đơn vị hành chính của tỉnh Lào Cai.

Với vi phạm trên, anh T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

