CLIP: Ô tô vượt ẩu gây tai nạn rồi bỏ chạy trên đường phố Đà Nẵng

Ngày 17/3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin, hình ảnh về vụ ô tô 7 chỗ vượt ẩu, gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h6 phút ngày 16/3 tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ (TP. Đà Nẵng).

Kèm theo clip là nội dung phản ánh việc một ô tô hiệu Fortuner màu đen, biển số nền vàng, chạy ẩu, vượt phải và gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đoạn video được đưa lên mạng xã hội.

Hình ảnh từ camera hành trình của một phương tiện đi phía sau cho thấy, chiếc ô tô 7 chỗ màu đen đang lưu thông ở làn dành cho ô tô. Khi di chuyển, tài xế đã cố tình vượt phải một ô tô cùng chiều phía trước.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển sang phải, lấn qua làn đường hỗn hợp, xe ô tô này đã va chạm mạnh với một xe máy chở 2 người. Cú va chạm khiến 2 người đi xe máy ngã xuống đường. Điều dư luận bức xúc, tài xế ô tô không dừng lại kiểm tra tình trạng nạn nhân mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Sau khi đăng tải, đoạn video này đã thu hút nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình về hành vi vượt ẩu, coi thường an toàn của người khác. Đặc biệt, việc rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn bị cộng đồng mạng lên án.

Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cho biết thêm đơn vị đang tiến hành xác minh, truy xét phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.