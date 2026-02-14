Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Truy tìm tài xế xe tải cán qua đầu nạn nhân rồi bỏ chạy

Hồ Nam
TPO - Sau va chạm khiến nam thanh niên ngã xuống đường, tài xế xe tải không dừng lại ứng cứu mà lập tức tăng ga rời hiện trường, cán qua người nạn nhân dẫn đến tử vong.

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 13/2 tại Km 1765+200. Thời điểm trên, anh H.M.Đ. (SN 1994, ngụ phường Tân An) điều khiển xe máy mang BKS 47B3-076.20 lưu thông theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai thì xảy ra va chạm với xe tải BKS 81C-255.35 chạy cùng chiều.

Đáng chú ý, hình ảnh từ camera an ninh tại khu vực cho thấy một diễn biến kinh hoàng: Sau va chạm, anh Đ. ngã xuống đường và bất tỉnh, phần đầu nằm ngay dưới gầm xe tải.

Tuy nhiên, thay vì xuống xe kiểm tra và cấp cứu người bị nạn, tài xế xe tải chỉ mất vài giây chần chừ rồi bất ngờ nhấn ga bỏ chạy, khiến bánh sau của xe cán trực diện qua đầu nạn nhân.

Do vết thương quá nặng, anh Đ. đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi gây án, tài xế đã lái xe rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Hiện cơ quan công an đã xác định được vị trí cất giấu chiếc xe tải liên quan và tiến hành triệu tập tài xế để lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


