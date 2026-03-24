Khói lửa cuồn cuộn kèm tiếng nổ lớn tại xưởng sản xuất sơn

Chiều muộn 24/3, người dân sinh sống trên đường ĐX.077 (phường Chánh Hiệp, TPHCM) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, sau đó một cột khói đen cuồn cuộn bốc cao từ phía xưởng sơn rộng khoảng 1.000 m2.
Lo sợ đám cháy bùng phát và lan rộng, một số người đã nhanh chóng di chuyển tài sản, vật dụng ra khỏi nhà.
Nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Do bên trong xưởng sơn chứa nhiều chất dễ cháy và gần nhà dân nên lực lượng chức năng đã chia thành nhiều mũi, sử dụng vòi rồng để dập lửa và ngăn cháy lan.
Đến 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa. Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi.
Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.