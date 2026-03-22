Đốt cỏ gây cháy lớn ở Cần Thơ

Xuân Lương - Nhật Huy
TPO - Đám cháy bùng phát trên bãi đất hoang giữa khu dân cư ở TP. Cần Thơ vào chiều 22/3 khiến hàng trăm hộ dân hốt hoảng, huy động mọi vật dụng chứa nước để dập lửa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải luồn sâu qua các tuyến hẻm nhỏ để khống chế đám cháy.

Khoảng 15 giờ ngày 22/3, hàng trăm hộ dân tại khu dân cư trên đường Đoàn Thị Điểm, phường Phú Lợi (TP. Cần Thơ) hoảng loạn khi một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát và lan nhanh, tiến sát nhiều dãy nhà.

Theo người dân, đám cháy xuất phát từ một bãi đất hoang rộng hàng nghìn mét vuông, cỏ dại mọc um tùm. Thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng gắt, gió mạnh khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng trong thời gian ngắn.

Người dân huy động xô, thau, thùng nước sinh hoạt tham gia dập lửa.

Phát hiện sự việc, người dân vừa báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, vừa huy động nhân lực trong khu dân cư, dùng xô, thau, thùng… lấy nước sinh hoạt để dập lửa, ngăn cháy lan vào nhà.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Cần Thơ điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Tuy nhiên, do khu vực cháy nằm giữa khu dân cư với nhiều tuyến hẻm nhỏ, việc tiếp cận đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ cháy.

Các chiến sĩ đã phải bố trí xe cấp nước bên ngoài, sau đó luồn sâu vào bên trong tìm lối tiếp cận để triển khai dập lửa. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát khu vực gần nhà dân, ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Một số người dân cho rằng đám cháy có thể xuất phát từ việc ai đó đốt cỏ nhưng thiếu kiểm soát, dẫn đến cháy lan trên diện rộng.

Xuân Lương - Nhật Huy
