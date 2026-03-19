Sau vụ cháy làm 2 anh em tử vong: Công an Vĩnh Long khuyến cáo khi sạc pin xe điện

Cảnh Kỳ
TPO - Công an khuyến cáo, khi người dân sạc pin xe đạp điện, xe máy điện không nên cắm sạc liên tục qua đêm, quá trình sạc cần kiểm tra pin thường xuyên để dừng sạc khi thấy pin nóng, có mùi lạ, phồng, chập điện. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không sử dụng sạc không rõ nguồn gốc... để phòng tránh nguy cơ cháy, nổ.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong thời gian vừa qua tình hình cháy, nổ khi sạc pin xe đạp điện, xe máy điện còn xảy ra; đặc biệt tại các khu chung cư, khu dân cư và nhà ở riêng lẻ. Nguyên nhân chính do pin bị quá nhiệt, chập mạch, sạc quá lâu hoặc sử dụng dây sạc không tương ứng.

Mới nhất, sáng 16/3, một vụ cháy đã xảy ra tại tiệm sửa xe máy của ông H.T.T (SN 1986, xã Mỏ Cày, Vĩnh Long) khiến 2 em nhỏ (12 và 15 tuổi, con ruột của ông T) tử vong do bị ngạt khói. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện trong quá trình sạc bình xe đạp điện.

Hiện trường vụ cháy ngày 16/3 tại Vĩnh Long, nguyên nhân được xác định do chập điện từ việc sạc bình xe đạp điện.

Để đảm bảo đảm an toàn cho người và tài sản, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo, người dân sạc xe đạp điện, xe máy điện đúng cách, như sạc nơi thông thoáng, cách xa vật liệu dễ cháy, không sạc qua đêm.

Kiểm tra pin thường xuyên, dừng sạc khi thấy pin nóng, có mùi lạ, phồng, chập điện. Sử dụng sạc chính hãng, tuyệt đối không sử dụng sạc không rõ nguồn gốc. Đợi pin nguội khoảng 15 - 30 phút sau khi sử dụng mới cắm sạc.

Nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại khu vực sạc. Nếu xảy ra cháy, nổ, hãy bình tĩnh hô hoán báo động, ngắt nguồn điện (nếu an toàn), sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập lửa ngay từ khi mới phát sinh, di tản phương tiện sạc và gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

