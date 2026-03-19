Hà Nội phân luồng giao thông để thi công hầm chui nút giao Cổ Linh

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội có kế hoạch tổ chức giao thông tại trung tâm nút giao đường Cổ Linh - Đàm Quang Trung phục vụ thi công dự án hầm chui. Theo đó từ ngày 21/3 tới, tại trung tâm nút giao sẽ dựng rào và điều chỉnh lại giao thông theo phương án mới.

Cụ thể, tại trung tâm nút giao Cổ Linh – Đàm Quang Trung, từ thời gian trên sẽ dừng hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu, phương tiện qua lại tại nút sẽ được điều tiết bằng hình thức giao thông tự hành – xe di chuyển qua nút giao và quay đầu tại các vị trí điểm mở dải phân cách.

Với chiều phương tiện từ đường Cổ Linh (phía cầu Long Biên) đi quốc lộ 5 rẽ phải tại nút giao với đường Đàm Quang Trung và quay đầu tại điểm dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hoặc đi thẳng qua cầu vượt Cổ Linh đi nút giao Thạch Bàn.

Nút giao Cổ Linh chuẩn bị dựng rào chắn tại trung tâm nút để phục vụ thi công hầm chui.

Phương tiện từ Cổ Linh (phía cao tốc Hà Nội-Hải Phòng) đi cầu Vĩnh Tuy rẽ phải tại nút giao với đường Đàm Quang Trung và quay đầu trên đường Đàm Quang Trung hoặc đi thẳng qua cầu vượt Cổ Linh và quay đầu tại nút giao đường Cổ Linh với phố Trần Đăng Khoa.

Phương tiện từ đường Đàm Quang Trung (phía cầu Vĩnh Tuy) đi Cổ Linh (hướng cầu Long Biên) đi thẳng qua nút giao và quay đầu tại điểm trên đường Đàm Quang Trung hiện trạng hoặc rẽ phải tại nút giao và quay đầu tại nút giao Cổ Linh – Thạch Bàn.

Phương tiện từ đường Đàm Quang Trung (phía quốc lộ 5) đi Cổ Linh (hướng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) đi thẳng qua nút giao và quay đầu tại điểm quay đầu dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hoặc rẽ phải tại nút giao và quay đầu tại nút giao Cổ Linh - phố Trần Đăng Khoa.

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông này để phục vụ thi công dự án hầm chui tại nút giao là trong vòng hơn một năm, bắt đầu từ ngày 21/3/2026 đến 30/4/2027.

Anh Trọng
#Hầm chui cổ linh #sở xây dựng #phân luồng giao thông #thi công

