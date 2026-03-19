Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị chu đáo công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất

TPO - Nhấn mạnh khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần tập trung cao độ, chuẩn bị thật kỹ từng nội dung, từng khâu, đảm bảo mọi công tác được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và đúng tiến độ.

Sáng 19/3, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phiên họp đã hoàn thành chương trình đề ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác lập pháp và việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành thảo luận, cho ý kiến với toàn bộ các dự án luật, nghị quyết mà Chính phủ đã chuẩn bị kịp hồ sơ. Tới đây sẽ có 1 dự thảo nghị quyết để thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hết sức quan tâm để khi có tờ trình của Chính phủ sẽ tổ chức thẩm tra để trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, bảo đảm chất lượng trước khi trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trong thời gian ngắn còn lại, khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần tập trung cao độ, chuẩn bị thật kỹ từng nội dung, từng khâu, đảm bảo mọi công tác được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và đúng tiến độ.

Về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần chuẩn bị chu đáo. Các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với các dự án luật và dự thảo nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu hoàn thiện, tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi sớm hồ sơ chính thức đến đại biểu trúng cử.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, ngay sau khi Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua nghị quyết bầu nhân sự thuộc khối Quốc hội, Ủy ban Thường vụ khóa XVI sẽ họp phiên đầu tiên để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến tổ chức bộ máy của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.