Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị chu đáo công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhấn mạnh khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần tập trung cao độ, chuẩn bị thật kỹ từng nội dung, từng khâu, đảm bảo mọi công tác được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và đúng tiến độ.

Sáng 19/3, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phiên họp đã hoàn thành chương trình đề ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác lập pháp và việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành thảo luận, cho ý kiến với toàn bộ các dự án luật, nghị quyết mà Chính phủ đã chuẩn bị kịp hồ sơ. Tới đây sẽ có 1 dự thảo nghị quyết để thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hết sức quan tâm để khi có tờ trình của Chính phủ sẽ tổ chức thẩm tra để trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, bảo đảm chất lượng trước khi trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trong thời gian ngắn còn lại, khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần tập trung cao độ, chuẩn bị thật kỹ từng nội dung, từng khâu, đảm bảo mọi công tác được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và đúng tiến độ.

Về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần chuẩn bị chu đáo. Các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với các dự án luật và dự thảo nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu hoàn thiện, tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi sớm hồ sơ chính thức đến đại biểu trúng cử.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, ngay sau khi Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua nghị quyết bầu nhân sự thuộc khối Quốc hội, Ủy ban Thường vụ khóa XVI sẽ họp phiên đầu tiên để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến tổ chức bộ máy của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

#Chủ tịch Quốc hội #công tác nhân sự #kỳ họp thứ nhất #Ủy ban Thường vụ Quốc hội #Quốc hội khóa XVI

