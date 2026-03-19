Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Chu Đăng Khoa bị bắt trong vụ án sừng tê giác

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Ngoại giao cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nam Phi để xử lý vụ việc liên quan đến Chu Đăng Khoa, theo đúng quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về trường hợp này.

Bà cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và thực hiện biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nam Phi để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin trên trang web của Liên minh Dân chủ Nam Phi, đơn vị điều tra đặc biệt của cảnh sát Nam Phi (Hawks) đã bắt giữ Chu Đăng Khoa, 44 tuổi, còn được gọi với tên Michael Chu.

Người này là chủ sở hữu trang trại săn bắn Voi Game Lodge, nơi xảy ra vụ dàn dựng cướp giả 98 sừng tê giác để buôn lậu sang châu Á. Ngoài Chu Đăng Khoa, một người Việt khác là Huy Bao Tran (52 tuổi) và 2 công dân Nam Phi cũng bị bắt vì vụ việc này.

Nhân vụ việc này, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, là quốc gia tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học, Công ước về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã.

Đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và triển khai nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ và xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã.

#Sừng tê giác #Chu Đăng Khoa #Nam Phi #vụ án sừng tê giác

Xem thêm

Cùng chuyên mục