Kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, chính sách cho phát triển văn hóa

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị thể chế hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách cho phát triển văn hóa.

Sáng 19/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cần bám sát 5 quan điểm chỉ đạo đã đề ra trong Nghị quyết 80 để triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, hiệu quả cao nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Cơ quan Thường trực hoàn thiện Chương trình làm việc năm 2026 của Ban Chỉ đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm; nghiên cứu, bổ sung các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Về nhiệm vụ năm 2026, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan kịp thời hoàn thiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 80, trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ Nhất. Cùng với đó, cần thể chế hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách cho phát triển văn hóa.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 theo Chương trình hành động bảo đảm đúng tiến độ. Trong đó, tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng văn hoá, ưu tiên các thiết chế văn hoá quy mô quốc gia ngang tầm khu vực và quốc tế, gắn kết với hạ tầng thiết chế văn hóa cấp vùng và các địa phương.

Cùng với đó, xây dựng, vận hành và khai thác hiệu quả hạ tầng dữ liệu văn hóa quốc gia, nền tảng số dùng chung để bảo đảm kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Phát triển hạ tầng số, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ thực tế ảo trong sản xuất, phân phối, tiêu dùng văn hóa và quản lý văn hóa.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch rà soát, bổ sung Chiến lược phát triển văn hoá Việt Nam đến năm 2035, trong đó tích hợp các nội dung phát triển về nhân lực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo; định hướng chỉ đạo hoàn thiện Chiến lược.