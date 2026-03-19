Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, chính sách cho phát triển văn hóa

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị thể chế hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách cho phát triển văn hóa.

Sáng 19/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cần bám sát 5 quan điểm chỉ đạo đã đề ra trong Nghị quyết 80 để triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, hiệu quả cao nhất.

tienphong-193ttbbt1.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Cơ quan Thường trực hoàn thiện Chương trình làm việc năm 2026 của Ban Chỉ đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm; nghiên cứu, bổ sung các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Về nhiệm vụ năm 2026, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan kịp thời hoàn thiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 80, trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ Nhất. Cùng với đó, cần thể chế hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách cho phát triển văn hóa.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 theo Chương trình hành động bảo đảm đúng tiến độ. Trong đó, tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng văn hoá, ưu tiên các thiết chế văn hoá quy mô quốc gia ngang tầm khu vực và quốc tế, gắn kết với hạ tầng thiết chế văn hóa cấp vùng và các địa phương.

Cùng với đó, xây dựng, vận hành và khai thác hiệu quả hạ tầng dữ liệu văn hóa quốc gia, nền tảng số dùng chung để bảo đảm kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Phát triển hạ tầng số, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ thực tế ảo trong sản xuất, phân phối, tiêu dùng văn hóa và quản lý văn hóa.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch rà soát, bổ sung Chiến lược phát triển văn hoá Việt Nam đến năm 2035, trong đó tích hợp các nội dung phát triển về nhân lực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo; định hướng chỉ đạo hoàn thiện Chiến lược.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo theo kế hoạch, có tổng kết, đánh giá, đo lường kết quả thực hiện Nghị quyết bảo đảm thực chất. Mỗi nhiệm vụ phải có giải pháp, lộ trình, nguồn lực và tính khả thi, phải gắn với trách nhiệm cá nhân và cơ quan chủ quản. Định kỳ hằng tháng, hằng quý phải có báo cáo Ban Chỉ đạo.

Trường Phong
