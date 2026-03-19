Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có tân Phó Tổng Biên tập

Nguyên Khánh
TPO - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự kiêm giữ chức Phó Tổng Biên tập NXB đối với ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc nhà xuất bản.

Tại hội nghị ngày 19/3, ông Nguyễn Xuân Liết - Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương - công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc NXB Chính trị quốc gia Sự thật kiêm giữ chức Phó Tổng Biên tập nhà xuất bản.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà xuất bản trong giai đoạn mới.

z7636028014772-9f189d2c40adf423bf7753ba3e0d3299.jpg
Ông Nguyễn Xuân Liết - Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương - công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc NXB Chính trị quốc gia Sự thật kiêm giữ chức Phó Tổng Biên tập nhà xuất bản.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm cho biết trên cương vị phó giám đốc nhà xuất bản, ông Nguyễn Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác in, phát hành và phát triển hoạt động xuất bản điện tử.

Ngoài nhiệm vụ phụ trách công tác in và phát hành, trong thời gian tới ông Nguyễn Thái Bình cần đảm nhiệm thêm lĩnh vực biên tập, tham gia lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động biên tập - xuất bản của nhà xuất bản.

z7636028026070-458fec0f71949b58da2ce740145ef3f8.jpg
PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật trao quyết định cho ông Nguyễn Thái Bình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thái Bình bày tỏ sự xúc động, vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm trong thời gian tới. Ông khẳng định sẽ tiếp thu và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết.

Ông Nguyễn Thái Bình cam kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động nhà xuất bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo và tập thể cơ quan.

Ông Nguyễn Thái Bình sinh ngày 20/12/1975 tại Hà Nội; là cử nhân Văn hóa, thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước khi được bổ nhiệm kiêm giữ chức phó tổng biên tập, ông có hơn 2 năm giữ chức phó giám đốc NXB Chính trị quốc gia Sự thật, trực tiếp phụ trách công tác in, phát hành sách và chuyển đổi số trong xuất bản.

#Công bố quyết định bổ nhiệm #Phó giám đốc nhà xuất bản #Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

