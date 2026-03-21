Cháy nhà ở Gia Lai, hai bé gái tử vong

Tiền Lê
TPO - Ngày 21/3, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên vụ cháy nhà ở đường 17/3, xã Chư Sê. Vụ việc khiến hai bé gái trong một gia đình tử vong.

Khoảng 15h cùng ngày, nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại nhà bà M.T.N. (SN 1961, trú đường 17/3, xã Chư Sê), các cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức chữa cháy, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng đưa hai bé gái là P.M.P.L. (SN 2021) và P.M.P.Tr. (SN 2019, đều là cháu nội của bà N) mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài. Hai nạn nhân sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế xã Chư Sê cấp cứu.

Tuy nhiên, đến 15h30 cùng ngày, cả hai nạn nhân đều không qua khỏi do ngạt khói độc của trần nhựa bị cháy.

Tại hiện trường, đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Được biết, gia đình hai nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm xa không có mặt tại địa phương. Hai nạn nhân ở cùng với bà tại căn nhà trên.

Hai bé gái tử vong được xác định do ngạt khói độc của trần nhựa bị cháy.

Khi xảy ra vụ việc, bà của hai nạn nhân đi ra ngoài và khép cửa.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

#cháy nhà #Gia Lai #bé gái tử vong #ngạt khói #cứu hộ #điều tra #xã Chư Sê

