Hà Nội: Lửa bùng dữ dội tại ngôi nhà 7 tầng trên đường Lĩnh Nam

TPO - Chiều 24/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 7 tầng trên đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen khiến nhiều người hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng gần 18h tại tòa nhà 7 tầng của người dân trên đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại khu vực tầng 2 tòa nhà kèm theo cột khói đen bốc lên cuồn cuộn làm nhiều người hoảng hốt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng điều có mặt tại hiện trường chữa cháy, cứu hộ và hướng dẫn người dân thoát nạn. Đến hơn 18h đám cháy được dập tắt.

Cũng trong trưa cùng ngày, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán ăn uống ở khu tái định cư Bắc Phú Cát (xã Hoà Lạc, TP Hà Nội).

Thời điểm xảy ra sự việc cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khu vực đám cháy khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau thời gian chữa cháy, lửa được dập tắt hoàn toàn. Được biết, khu vực xảy ra hỏa hoạn là khu bếp quán ăn uống có diện tích vài mét vuông. Khi phát hiện có cháy người bên trong đã kịp thoát ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.