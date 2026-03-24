Thủ tướng đề nghị Nga hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống tàu điện ngầm

Bình Giang
TPO - Sáng 24/3 (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Mátxcơva của Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Mátxcơva. Ảnh: VGP

Hệ thống tàu điện ngầm Mátxcơva là một trong những mạng lưới giao thông đô thị lớn và ấn tượng nhất thế giới, với tổng chiều dài hơn 466 km, phục vụ trung bình khoảng 7,5 triệu người mỗi ngày.

Tàu điện ngầm Mátxcơva không chỉ là phương tiện giao thông hiệu quả mà còn là một biểu tượng văn hóa và lịch sử của Nga, với sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành cao, kiến trúc độc đáo và công nghệ tiên tiến.

Bày tỏ ấn tượng với hệ thống tàu điện ngầm của Mátxcơva, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cùng với tập trung xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, Việt Nam đang tính toán xây dựng hệ thống metro (tàu điện ngầm) tại Hà Nội và TPHCM.

Việt Nam muốn thúc đẩy hợp tác và tham khảo kinh nghiệm của Nga về tầm nhìn, tư duy, quy hoạch, thiết kế, xây dựng các dự án cụ thể và tổ chức thực hiện, nhất là trong huy động nguồn lực, cũng như vận hành, quản lý, chuyển giao công nghệ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nga hỗ trợ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm.
﻿Ảnh: VGP

Lãnh đạo Hà Nội và TPHCM làm việc với các cơ quan của Nga về lĩnh vực tàu điện ngầm. Do đó, Thủ tướng đề nghị Nga ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với 2 thành phố để triển khai các công việc tiếp theo, trong đó có đặt hàng nghiên cứu, tư vấn về quy hoạch với tầm nhìn trăm năm và hạch toán hiệu quả tổng thể và đáp ứng đa mục tiêu.

Đánh giá đây là bước khởi đầu rất quan trọng, Thủ tướng đề nghị hai bên lập tổ công tác để bắt tay ngay vào công việc, làm việc với tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực để đạt kết quả cụ thể.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử tại Mátxcơva, nghe lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) và lãnh đạo Bảo tàng giới thiệu về lịch sử và những thành tựu hiện đại của lĩnh vực năng lượng hạt nhân Nga.

#Rosatom #Tàu điện ngầm #Điện hạt nhân #Quan hệ Việt - Nga #Việt Nam và Nga #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Thủ tướng thăm Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục