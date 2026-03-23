Thủ tướng làm việc với tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga

TPO - Sáng 23/3 (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm và làm việc với Novatek – tập đoàn hàng đầu của Nga và thế giới trong lĩnh vực khí tự nhiên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Novatek. Ảnh: VGP

Ông Leonid Viktorovich Mikhelson - Chủ tịch Novatek đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển với tốc độ nhanh nhất thế giới, chú trọng phát triển lĩnh vực năng lượng. Ông bày tỏ Novatek mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong triển khai các hoạt động mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hoạt động của tập đoàn phù hợp với định hướng, chiến lược lớn của Việt Nam, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thực hiện các chuyển đổi quan trọng, trong đó chuyển đổi năng lượng. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, cũng như phát triển các lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đòi hỏi năng lượng lớn. Novatek cũng có trao đổi, hợp tác với các đối tác Việt Nam và sự phù hợp trong định hướng phát triển này sẽ tạo tác động, hiệu quả cộng hưởng cho cả hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Novatek. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết, năng lượng cũng là ngành Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, là nội hàm quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh tình hình biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường hiện nay, việc thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống và đa dạng hóa nguồn cung, thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam. Việt Nam cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để tái cơ cấu và chuyển đổi trong lĩnh vực năng lượng.

Thủ tướng ủng hộ Novatek mở rộng hoạt động, đầu tư tại Việt Nam, hợp tác hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh với các đối tác, nhà đầu tư khác.

Cho biết Việt Nam đang xem xét sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực điện lực, Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn tham gia phát triển các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kho cảng LNG, các dự án nhà máy điện khí LNG, như tại khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh, Nam Du (An Giang), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cà Ná (Khánh Hòa) cũng như việc cung cấp LNG ổn định cho thị trường Việt Nam, phát huy tốt những thuận lợi nói trên và có giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng đề nghị Novatek phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí của Việt Nam như Petrovietnam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các doanh nghiệp tư nhân để tham gia, triển khai các dự án, trong đó có xây dựng kho chứa lớn của Novatek tại Việt Nam. Thủ tướng cho biết Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tăng cường hợp tác với Novatek về công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên.

Lãnh đạo Novatek bày tỏ nhất trí cao và cho biết sẽ tích cực trao đổi với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy các dự án, hoạt động hợp tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý kiến.