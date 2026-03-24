100 cán bộ Đoàn xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

TPO - Dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu được vinh danh và trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Trong hai ngày 25 - 26/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lễ trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn tặng cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác; trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Giải thưởng năm nay đã tiếp nhận hồ sơ đề cử từ 40 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 100 gương có thành tích xuất sắc để trao Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Trong số 100 cán bộ Đoàn trao giải thưởng, có 47 cán bộ Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 31 cán bộ Đoàn cấp cơ sở, 22 bí thư chi đoàn. Cán bộ Đoàn địa bàn dân cư có 35 người; cán bộ Đoàn trường học có 30 người; cán bộ Đoàn lực lượng vũ trang có 15 người; cán bộ Đoàn khu vực hành chính, sự nghiệp (công chức, viên chức) có 17 người; cán bộ Đoàn khối doanh nghiệp có 3 người. Dân tộc thiểu số 9 người, tôn giáo có 3 người. Có 94 gương là đảng viên.

tp-traogiai-lytutrong2025-hanoi40-4336-7487.jpg
Cán bộ Đoàn xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Danh sách 100 cán bộ Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

Họ và tên
Năm sinh
Dân tộc
Chức vụ, đơn vị công tác
Nam
Nữ
1
Phạm Xuân Trường
1993
Tày
Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng
2
Quàng Anh Quân
1997
Thái
Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên
3
Nghiêm Trường Minh
1994
Kinh
Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế khu vực Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
4
Trần Đức Huấn
1995
Kinh
Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai
5
Lê Cao Thiên
1997
Kinh
Bí thư Chi đoàn Khối Xây dựng lực lượng, Công an tỉnh Sơn La
6
Khổng Quỳnh Hương
1993
Kinh
Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội SVVN trường, Giảng viên Trường ĐH Tây Bắc, tỉnh Sơn La
7
Đặng Thị Hương
1991
Dao
Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang
8
Nguyễn Thanh Vân
1991
TT
Bí thư Đoàn phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang
9
Tống Thị Thùy
1992
Tày
Bí thư Đoàn xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang
10
Thân Thị Huyền Mai
2005
Kinh
Bí thư Chi đoàn D-KETOAN13A, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
11
Phan Thị Thu Hiền
1999
Kinh
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Quế Võ số 1, tỉnh Bắc Ninh
12
Nguyễn Quỳnh Anh
1994
Kinh
Bí thư Chi đoàn, giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
13
Nguyễn Thị Ngọc Quý
1990
Kinh
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Việt Hưng, TP Hà Nội
14
Đặng Thanh Tú
1992
Kinh
Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
15
Đỗ Ngọc Linh
1994
Kinh
Bí thư Đoàn phường Phú Thượng, TP Hà Nội
16
Ngô Văn Lượng
1991
Kinh
Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Học Viện Tài chính, TP Hà Nội
17
Nguyễn Huy Hoàng
1994
Kinh
Phó Trưởng Ban Thanh niên CATP Hà Nội
18
Vương Thị Luyến
1995
Kinh
Bí thư Đoàn phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng
19
Hoàng Bá Đức
1997
Kinh
Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác chính trị, Ban Thanh niên Công an TP Hải Phòng
20
Nguyễn Thúy Hoa
1990
Kinh
Bí thư Đoàn xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng
21
Nguyễn Văn Hiệp
1991
Kinh
Bí thư Đoàn phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng
22
Trần Hoàng Quân
1996
Kinh
Phó Trưởng Ban Thanh niên công an tỉnh Hưng Yên
23
Đào Tiến Chiến
1993
Kinh
Bí thư Chi đoàn giáo viên trường THPT Đại An, tỉnh Ninh Bình
24
Trịnh Phương Nam
1993
Kinh
Bí thư Đoàn phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình
25
Mai Thị Trà My
1996
Kinh
Bí thư Chi đoàn Liên cơ quan xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình
26
Trần Quang Trung
1990
Kinh
Bí thư Đoàn trường THPT Đoàn Kết, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ
27
Lê Ánh Hồng
1993
Mường
Bí thư Đoàn xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ
28
Vũ Thị Hiền Anh
1995
Kinh
Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
29
Hoàng Quốc Việt
1994
Kinh
Bí thư Đoàn Thuế tỉnh Quảng Ninh
30
Bùi Việt Đức
1995
Kinh
Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh
31
Nguyễn Trung Tín
1995
Kinh
Bí thư Đoàn Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin,
32
Vũ Dương Bảo Châu
1998
Tày
Bí thư Chi đoàn tổ 75 phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên
33
Đồng Văn Thành
1994
Kinh
Bí thư Đoàn phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên
34
Lê Viên Thành
1996
Kinh
Bí thư Đoàn phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng
35
Mai Văn Dân
1991
Kinh
Bí thư Đoàn xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng
36
Nguyễn Thị Thanh Long
1992
Kinh
Bí thư Đoàn phường An Hải, TP Đà Nẵng
37
Lê Ngọc Anh
1990
Kinh
Bí thư Chi đoàn thôn Trung Nam Hồng, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh
38
Phan Thị Quỳnh Hương
1991
Kinh
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Hà Tĩnh
39
Nguyễn Thị Khánh Ly
1997
Kinh
Bí thư Đoàn xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh
40
Đinh Tuấn Dũng
1992
Kinh
Bí thư Đoàn xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
41
Lê Thị Mó
1992
Pahy
Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Hồng Vân, xã A Lưới 1, TP Huế
42
Vũ Thị Hà
1994
Kinh
Bí thư Đoàn trường THPT Quỳnh Lưu 3, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An
43
Lữ Thành Đức
1990
Thái
Bí thư Đoàn xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An
44
Lê Minh Hoàng
1992
Kinh
Bí thư Chi đoàn TTYT Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
45
Dư Quang Tài
1992
Kinh
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
46
Nguyễn Quý Nhật Linh
1994
Kinh
Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị
47
Nguyễn Ngọc Kỳ Hương
1994
Kinh
Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
48
Lê Thành Vương
1992
Kinh
Bí thư Đoàn phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa
49
Hoàng Văn Hải
1990
Kinh
Bí thư Đoàn xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
50
Hồ Thị Sâm
1993
Kinh
Bí thư Đoàn xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa
51
Lê Hiếu Vy
1995
Kinh
Bí thư Đoàn trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Đắk Lắk
52
Nguyễn Thị Thanh Sen
1990
Kinh
Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
53
Phạm Bình Dương
1993
Kinh
Bí thư Đoàn xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
54
Nguyễn Thanh Quảng
1992
Kinh
Bí thư Đoàn Khoa Du lịch, Ủy viên BCH Đoàn trường Đại học Nha Trang
55
Nguyễn Minh Sơn
2000
Kinh
Bí thư Đoàn Khoa Luật Kinh tế, trường ĐH Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
56
Nguyễn Văn Dũng
1995
Kinh
Phó Bí thư Đoàn cơ sở Sở Xây dựng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Lâm Đồng
57
Vũ Tiến Dũng
1997
Kinh
Bí thư Đoàn trường PT DTNT THCS & THPT Tuy Đức, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng
58
Nguyễn Lê Kim Ánh
1993
Kinh
Bí thư Đoàn xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
59
Trần Thị Thúy Kiều
1995
Kinh
Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
60
Danh Chí Linh
1994
Khmer
Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh An Giang
61
Lê Quốc Khanh
2004
Kinh
Bí thư Đoàn khoa Sư phạm, Trường ĐH An Giang, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
62
Lê Việt Anh
1991
Kinh
Bí thư Đoàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
63
Lâm Thảo Duy
1993
Kinh
Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau
64
Ngô Quốc Quận
1992
Kinh
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau
65
Ngô Minh Quyền
1991
Kinh
Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau
66
Ninh Thị Minh Hải
1991
Kinh
Phó Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau
67
Trần Trương Gia Bảo
1994
Kinh
Bí thư Đoàn khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn, ĐH Cần Thơ
68
Hà Trường Khanh
1993
Kinh
Bí thư Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
69
Nguyễn Bình Khánh Hải
1991
Kinh
Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Bình Long, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai
70
Hồ Bảo Ngọc
1990
Kinh
Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Long Tân, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
71
Trần Thị Diễm Kiều
1994
Kinh
Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Tân Long 1, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
72
Nguyễn Thanh Đoàn
1991
Kinh
Bí thư Đoàn trường Trung cấp Hồng Ngự, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
73
Võ Tấn Lộc
1991
Kinh
Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh Tây Ninh
74
Cao Hồng Thảo
1992
Kinh
Bí thư Đoàn phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
75
Đào Lê Ngọc Tuyền
1999
Kinh
Phó Bí thư Đoàn phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh
76
Nguyễn Thanh Nhựt Tài
1992
Kinh
Bí thư Đoàn trường THPT Long Cang, tỉnh Tây Ninh
77
Nguyễn Vũ Hoài Ân
1995
Kinh
Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
78
Nguyễn Thị Trúc Duyên
1992
Kinh
Bí thư Đoàn xã Xuyên Mộc, TP Hồ Chí Minh
79
Nguyễn Trần Tố Uyên
1995
Kinh
Bí thư Đoàn trường CĐ Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh
80
Phạm Văn Lực
2000
Kinh
Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại Thương cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh
81
Nguyễn Thị Thương Nhớ
1994
Kinh
Bí thư Đoàn Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
82
Nguyễn Minh Tuấn Anh
1993
Kinh
Bí thư Đoàn xã Bàu Lâm, TP Hồ Chí Minh
83
Phạm Quang Thắng
1993
Kinh
Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao
84
Trần Tài
1991
Kinh
Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam
85
Võ Đức Anh
1998
Kinh
Bí thư Chi đoàn Khu phố 2, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long
86
Nguyễn Thị Thúy Liễu
1991
Kinh
Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Hiếu Phụng A, xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long
87
Nguyễn Thị Bé Ba
1991
Kinh
Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Giồng Trôm, xã Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long
88
Nguyễn Thị Kim Thanh
1991
Kinh
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo, Bộ Công an
Bí thư Đoàn Trường Văn hoá - Cục Đào tạo, Bộ Công an
89
Nguyễn Mạnh Tiến
1990
Kinh
Bí thư Đoàn Thanh niên Cục H04, Bộ Công an
90
Nguyễn Tiến Dũng
1993
Kinh
Bí thư Chi đoàn Phòng 1, Đoàn cơ sở Cục A05, Bộ Công an
91
Đoàn Xuân Hưng
1997
Kinh
Phó Bí thư Đoàn cơ sở Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng
92
Lương Thanh Tùng
1998
Kinh
Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2
93
Lương Quang Huy
1995
Kinh
Phó Bí thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
94
Phạm Thị Quỳnh Anh
1991
Kinh
Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
95
Đặng Quốc Đại
1992
Kinh
Phó Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
96
Hà Ngọc Lâm
1991
Kinh
Bí thư Đoàn Thanh niên Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
97
Nguyễn Hữu Tùng
1991
Kinh
Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
98
Phạm Quang Tiến
1993
Kinh
Bí thư Đoàn Cơ sở Học viện Tư pháp
99
Phạm Trung Bắc
1990
Kinh
Bí thư Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học Kinh tế Hợp tác
100
Trần Thu Thảo
1991
Kinh
Bí thư Chi đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực X

Tính đến năm 2026, Giải thưởng đã tổ chức được 21 năm, tuyên dương cho hơn 2.000 cán bộ đoàn các cấp, góp phần động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu; củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; đồng thời, tạo động lực để cán bộ đoàn không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

