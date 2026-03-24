100 cán bộ Đoàn xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

TPO - Dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu được vinh danh và trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Trong hai ngày 25 - 26/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lễ trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn tặng cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác; trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Giải thưởng năm nay đã tiếp nhận hồ sơ đề cử từ 40 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 100 gương có thành tích xuất sắc để trao Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Trong số 100 cán bộ Đoàn trao giải thưởng, có 47 cán bộ Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 31 cán bộ Đoàn cấp cơ sở, 22 bí thư chi đoàn. Cán bộ Đoàn địa bàn dân cư có 35 người; cán bộ Đoàn trường học có 30 người; cán bộ Đoàn lực lượng vũ trang có 15 người; cán bộ Đoàn khu vực hành chính, sự nghiệp (công chức, viên chức) có 17 người; cán bộ Đoàn khối doanh nghiệp có 3 người. Dân tộc thiểu số 9 người, tôn giáo có 3 người. Có 94 gương là đảng viên.

Cán bộ Đoàn xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Danh sách 100 cán bộ Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức vụ, đơn vị công tác

Nam

Nữ

1

Phạm Xuân Trường

1993

Tày

Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng

2

Quàng Anh Quân

1997

Thái

Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên

3

Nghiêm Trường Minh

1994

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế khu vực Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

4

Trần Đức Huấn

1995

Kinh

Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai

5

Lê Cao Thiên

1997

Kinh

Bí thư Chi đoàn Khối Xây dựng lực lượng, Công an tỉnh Sơn La

6

Khổng Quỳnh Hương

1993

Kinh

Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội SVVN trường, Giảng viên Trường ĐH Tây Bắc, tỉnh Sơn La

7

Đặng Thị Hương

1991

Dao

Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

8

Nguyễn Thanh Vân

1991

TT

Bí thư Đoàn phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang

9

Tống Thị Thùy

1992

Tày

Bí thư Đoàn xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

10

Thân Thị Huyền Mai

2005

Kinh

Bí thư Chi đoàn D-KETOAN13A, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

11

Phan Thị Thu Hiền

1999

Kinh

Phó Bí thư Đoàn trường THPT Quế Võ số 1, tỉnh Bắc Ninh

12

Nguyễn Quỳnh Anh

1994

Kinh

Bí thư Chi đoàn, giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

13

Nguyễn Thị Ngọc Quý

1990

Kinh

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Việt Hưng, TP Hà Nội

14

Đặng Thanh Tú

1992

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

15

Đỗ Ngọc Linh

1994

Kinh

Bí thư Đoàn phường Phú Thượng, TP Hà Nội

16

Ngô Văn Lượng

1991

Kinh

Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Học Viện Tài chính, TP Hà Nội

17

Nguyễn Huy Hoàng

1994

Kinh

Phó Trưởng Ban Thanh niên CATP Hà Nội

18

Vương Thị Luyến

1995

Kinh

Bí thư Đoàn phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng

19

Hoàng Bá Đức

1997

Kinh

Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác chính trị, Ban Thanh niên Công an TP Hải Phòng

20

Nguyễn Thúy Hoa

1990

Kinh

Bí thư Đoàn xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng

21

Nguyễn Văn Hiệp

1991

Kinh

Bí thư Đoàn phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng

22

Trần Hoàng Quân

1996

Kinh

Phó Trưởng Ban Thanh niên công an tỉnh Hưng Yên

23

Đào Tiến Chiến

1993

Kinh

Bí thư Chi đoàn giáo viên trường THPT Đại An, tỉnh Ninh Bình

24

Trịnh Phương Nam

1993

Kinh

Bí thư Đoàn phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình

25

Mai Thị Trà My

1996

Kinh

Bí thư Chi đoàn Liên cơ quan xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình

26

Trần Quang Trung

1990

Kinh

Bí thư Đoàn trường THPT Đoàn Kết, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ

27

Lê Ánh Hồng

1993

Mường

Bí thư Đoàn xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ

28

Vũ Thị Hiền Anh

1995

Kinh

Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

29

Hoàng Quốc Việt

1994

Kinh

Bí thư Đoàn Thuế tỉnh Quảng Ninh

30

Bùi Việt Đức

1995

Kinh

Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh

31

Nguyễn Trung Tín

1995

Kinh

Bí thư Đoàn Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin,

32

Vũ Dương Bảo Châu

1998

Tày

Bí thư Chi đoàn tổ 75 phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

33

Đồng Văn Thành

1994

Kinh

Bí thư Đoàn phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên

34

Lê Viên Thành

1996

Kinh

Bí thư Đoàn phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng

35

Mai Văn Dân

1991

Kinh

Bí thư Đoàn xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng

36

Nguyễn Thị Thanh Long

1992

Kinh

Bí thư Đoàn phường An Hải, TP Đà Nẵng

37

Lê Ngọc Anh

1990

Kinh

Bí thư Chi đoàn thôn Trung Nam Hồng, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh

38

Phan Thị Quỳnh Hương

1991

Kinh

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Hà Tĩnh

39

Nguyễn Thị Khánh Ly

1997

Kinh

Bí thư Đoàn xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh

40

Đinh Tuấn Dũng

1992

Kinh

Bí thư Đoàn xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

41

Lê Thị Mó

1992

Pahy

Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Hồng Vân, xã A Lưới 1, TP Huế

42

Vũ Thị Hà

1994

Kinh

Bí thư Đoàn trường THPT Quỳnh Lưu 3, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An

43

Lữ Thành Đức

1990

Thái

Bí thư Đoàn xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An

44

Lê Minh Hoàng

1992

Kinh

Bí thư Chi đoàn TTYT Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

45

Dư Quang Tài

1992

Kinh

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

46

Nguyễn Quý Nhật Linh

1994

Kinh

Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

47

Nguyễn Ngọc Kỳ Hương

1994

Kinh

Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

48

Lê Thành Vương

1992

Kinh

Bí thư Đoàn phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa

49

Hoàng Văn Hải

1990

Kinh

Bí thư Đoàn xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

50

Hồ Thị Sâm

1993

Kinh

Bí thư Đoàn xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa

51

Lê Hiếu Vy

1995

Kinh

Bí thư Đoàn trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Đắk Lắk

52

Nguyễn Thị Thanh Sen

1990

Kinh

Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

53

Phạm Bình Dương

1993

Kinh

Bí thư Đoàn xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

54

Nguyễn Thanh Quảng

1992

Kinh

Bí thư Đoàn Khoa Du lịch, Ủy viên BCH Đoàn trường Đại học Nha Trang

55

Nguyễn Minh Sơn

2000

Kinh

Bí thư Đoàn Khoa Luật Kinh tế, trường ĐH Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

56

Nguyễn Văn Dũng

1995

Kinh

Phó Bí thư Đoàn cơ sở Sở Xây dựng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Lâm Đồng

57

Vũ Tiến Dũng

1997

Kinh

Bí thư Đoàn trường PT DTNT THCS & THPT Tuy Đức, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng

58

Nguyễn Lê Kim Ánh

1993

Kinh

Bí thư Đoàn xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

59

Trần Thị Thúy Kiều

1995

Kinh

Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

60

Danh Chí Linh

1994

Khmer

Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh An Giang

61

Lê Quốc Khanh

2004

Kinh

Bí thư Đoàn khoa Sư phạm, Trường ĐH An Giang, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

62

Lê Việt Anh

1991

Kinh

Bí thư Đoàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

63

Lâm Thảo Duy

1993

Kinh

Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau

64

Ngô Quốc Quận

1992

Kinh

Bí thư Đoàn xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau

65

Ngô Minh Quyền

1991

Kinh

Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau

66

Ninh Thị Minh Hải

1991

Kinh

Phó Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau

67

Trần Trương Gia Bảo

1994

Kinh

Bí thư Đoàn khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn, ĐH Cần Thơ

68

Hà Trường Khanh

1993

Kinh

Bí thư Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

69

Nguyễn Bình Khánh Hải

1991

Kinh

Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Bình Long, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai

70

Hồ Bảo Ngọc

1990

Kinh

Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Long Tân, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

71

Trần Thị Diễm Kiều

1994

Kinh

Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Tân Long 1, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

72

Nguyễn Thanh Đoàn

1991

Kinh

Bí thư Đoàn trường Trung cấp Hồng Ngự, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

73

Võ Tấn Lộc

1991

Kinh

Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh Tây Ninh

74

Cao Hồng Thảo

1992

Kinh

Bí thư Đoàn phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

75

Đào Lê Ngọc Tuyền

1999

Kinh

Phó Bí thư Đoàn phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh

76

Nguyễn Thanh Nhựt Tài

1992

Kinh

Bí thư Đoàn trường THPT Long Cang, tỉnh Tây Ninh

77

Nguyễn Vũ Hoài Ân

1995

Kinh

Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

78

Nguyễn Thị Trúc Duyên

1992

Kinh

Bí thư Đoàn xã Xuyên Mộc, TP Hồ Chí Minh

79

Nguyễn Trần Tố Uyên

1995

Kinh

Bí thư Đoàn trường CĐ Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh

80

Phạm Văn Lực

2000

Kinh

Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại Thương cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh

81

Nguyễn Thị Thương Nhớ

1994

Kinh

Bí thư Đoàn Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

82

Nguyễn Minh Tuấn Anh

1993

Kinh

Bí thư Đoàn xã Bàu Lâm, TP Hồ Chí Minh

83

Phạm Quang Thắng

1993

Kinh

Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

84

Trần Tài

1991

Kinh

Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam

85

Võ Đức Anh

1998

Kinh

Bí thư Chi đoàn Khu phố 2, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long

86

Nguyễn Thị Thúy Liễu

1991

Kinh

Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Hiếu Phụng A, xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long

87

Nguyễn Thị Bé Ba

1991

Kinh

Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Giồng Trôm, xã Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long

88

Nguyễn Thị Kim Thanh

1991

Kinh

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo, Bộ Công an

Bí thư Đoàn Trường Văn hoá - Cục Đào tạo, Bộ Công an

89

Nguyễn Mạnh Tiến

1990

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Cục H04, Bộ Công an

90

Nguyễn Tiến Dũng

1993

Kinh

Bí thư Chi đoàn Phòng 1, Đoàn cơ sở Cục A05, Bộ Công an

91

Đoàn Xuân Hưng

1997

Kinh

Phó Bí thư Đoàn cơ sở Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng

92

Lương Thanh Tùng

1998

Kinh

Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2

93

Lương Quang Huy

1995

Kinh

Phó Bí thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

94

Phạm Thị Quỳnh Anh

1991

Kinh

Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

95

Đặng Quốc Đại

1992

Kinh

Phó Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

96

Hà Ngọc Lâm

1991

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

97

Nguyễn Hữu Tùng

1991

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

98

Phạm Quang Tiến

1993

Kinh

Bí thư Đoàn Cơ sở Học viện Tư pháp

99

Phạm Trung Bắc

1990

Kinh

Bí thư Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học Kinh tế Hợp tác

100

Trần Thu Thảo

1991

Kinh

Bí thư Chi đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực X

