Nữ sinh THPT Nguyễn Công Trứ giành quán quân cuộc thi Sing Out Loud 2026 với màn trình diễn đa nhạc cụ ấn tượng

Tối 22/3/2026, Vòng Chung kết Toàn quốc cuộc thi Sing Out Loud 2026 đã chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, khép lại hành trình đầy cảm xúc của mùa giải năm nay. Cuộc thi do sinh viên Swinburne Vietnam tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh THPT yêu âm nhạc trên toàn quốc. Vượt qua nhiều thí sinh tài năng từ khắp cả nước, Lê Gia Hân – học sinh THPT Nguyễn Công Trứ đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Sing Out Loud 2026.

18 sắc màu âm nhạc "đốt cháy" sân khấu phương Nam

Đêm chung kết mùa thứ 5 của Sing Out Loud 2026 mang đến một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn với 18 tiết mục là 18 cá tính nghệ thuật riêng biệt. Khán giả đã được đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những bản ballad sâu lắng đến các bản phối đột phá.

Các thí sinh Sing Out Loud 2026 đã thể hiện được những màu sắc âm nhạc nổi bật tại sân khấu Chung kết Toàn quốc

Không chỉ dừng lại ở việc khẳng định giọng hát, các thí sinh Gen Z năm nay đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy xử lý bài hát và làm chủ sân khấu. Các phần trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng về dàn dựng sân khấu, concept hình ảnh cũng như cách xử lý bài hát, mang đến một đêm nhạc giàu cảm xúc và nhiều bất ngờ cho khán giả.

Giới chuyên môn ấn tượng trước sự đầu tư chuyên nghiệp tại sân khấu Sing Out Loud

Ngồi ở vị trí "ghế nóng" của đêm Chung kết Toàn quốc Sing Out Loud là sự kết hợp giữa những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật và đại diện lãnh đạo từ đơn vị tổ chức - Swinburne Vietnam. Hội đồng giám khảo không chỉ giữ vai trò "cầm cân nảy mực" mà còn là những người trực tiếp truyền lửa và định hướng tư duy nghệ thuật chuyên nghiệp cho các thí sinh.

Cô Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc – HLV Thanh nhạc, Cố vấn nghệ thuật cho các chương trình lớn như Vietnam Idol 2023, The Heroes, The Debut, bày tỏ sự xúc động khi lần thứ 3 trở lại cuộc thi Sing Out Loud: “Quay trở lại mái nhà quen thuộc Sing Out Loud, tôi thấy 'gia đình' mình càng ngày càng chuyên nghiệp, các em thí sinh hát hay hơn và phần dàn dựng sân khấu thực sự xuất sắc. Dù chỉ đang ở tuổi trung học nhưng các bạn đã xử lý bài hát rất chuyên nghiệp, có những sắp xếp ý tứ khiến chúng tôi nhiều phen thót tim.”

Cả ba vị BGK bất ngờ trước tài năng âm nhạc của các bạn thí sinh Sing Out Loud 2026

Đồng quan điểm, Đạo diễn Loki Vũ – người đứng sau hàng loạt concert quy mô lớn như Làn Sóng Xanh hay Billboard Music Concert Lights – lần đầu ngồi ghế giám khảo cuộc thi đã chia sẻ: “Các bạn thí sinh rất tự tin và có sự đầu tư nghiêm túc cho tiết mục của mình. Rất ít cuộc thi dành cho đối tượng học sinh THPT mà chuyên nghiệp đến mức độ này, từ âm thanh, ánh sáng đều được set-up công phu, đạt hiệu quả sân khấu rất cao. Đây là tiền đề tuyệt vời để các em tiếp cận môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp trong tương lai" .

Chiến thắng thuyết phục từ những giọng ca thế hệ mới

Sau những màn tranh tài kịch tính, chủ nhân của ngôi vị quán quân Sing Out Loud 2026 đã chính thức lộ diện. Lê Gia Hân, cô gái đến từ THPT Nguyễn Công Trứ, TP. HCM đã xuất sắc giành chiến thắng tại Sing Out Loud 2026. Cô gái đã khiến cả khán phòng bùng nổ khi thể hiện khả năng chơi đa nhạc cụ điêu luyện trong bản mashup công phu kết hợp giữa Legends Never Die, Human và Flashlight.

Gia Hân đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi chơi đàn bầu và piano ngay trên sân khấu Sing Out Loud 2026

Trên sân khấu chung kết, Gia Hân không chỉ khoe giọng hát nội lực mà còn khéo léo kể câu chuyện cá nhân thông qua âm nhạc. Với Gia Hân, mỗi nốt nhạc cất lên không chỉ là một phần thi, mà là lời khẳng định về đam mê và ý nghĩa của việc được đứng dưới ánh đèn sân khấu – nơi cô tìm thấy bản sắc riêng của mình.

Bám đuổi sát sao và giành ngôi vị Á quân 1 là Lê Ngọc Như Ý từ THPT Thái Phiên, Đà Nẵng. Sở hữu giọng ca cực khỏe với những nốt cao đẹp, cô nàng đã mang đến sân khấu ca khúc kinh điển She’s Gone.

Trong khi đó, Lê Thanh Trúc từ Vinschool The Harmony, Hà Nội đã xuất sắc lập "cú đúp" với giải Á quân 2 và danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất. Thanh Trúc được đánh giá là một trong những thí sinh sở hữu chất giọng lạ và đặc biệt nhất mùa giải năm nay. Qua bản mashup độc đáo Where Is My Husband & Impossible, cô bạn không chỉ khoe được màu giọng cá tính, không lẫn với bất kỳ ai mà còn cho thấy tư duy âm nhạc hiện đại, đầy sức hút của một nghệ sĩ trẻ tiềm năng.

Swinburne Vietnam và hành trình 5 mùa kiến tạo sân chơi chuyên nghiệp của Sing Out Loud

Sing Out Loud là cuộc thi hát tiếng Anh dành cho học sinh THPT do sinh viên Swinburne Vietnam tổ chức. Trải qua 5 mùa, cuộc thi đã trở thành một sân chơi âm nhạc quen thuộc với cộng đồng học sinh trên toàn quốc, nơi các bạn trẻ có thể kết nối, thể hiện cá tính nghệ thuật và tự tin theo đuổi đam mê âm nhạc trên sân khấu chuyên nghiệp. Năm nay cuộc thi có thêm sự đồng hành của các đơn vị tài trợ: Vietjet Air, Asia University Vietnam, Metropolia Vietnam, Gachon Vietnam, mang đến cho thí sinh tham dự thêm nhiều phần quà bất ngờ và hấp dẫn.

Trải qua 5 mùa, cuộc thi Sing Out Loud đã trở thành một sân chơi âm nhạc quen thuộc với cộng đồng học sinh trên toàn quốc

TS. Hoàng Việt Hà – Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, Giám đốc Swinburne Vietnam chia sẻ rằng Sing Out Loud là sân chơi âm nhạc nơi sinh viên Swinburne Vietnam mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình thể hiện đam mê và tỏa sáng.

Không chỉ là cơ hội để cất lên tiếng hát, cuộc thi còn giúp các bạn làm quen với sân khấu, gặp gỡ những người bạn có chung đam mê âm nhạc và tự tin hơn trên con đường phát triển bản thân.

Chất lượng thí sinh của cuộc thi Sing Out Loud phát triển mỗi năm, hứa hẹn đây sẽ là một sân chơi không thể bỏ qua của các bạn trẻ yêu ca hát

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi âm nhạc, Sing Out Loud còn là cơ hội để các bạn trẻ trải nghiệm môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, rèn luyện sự tự tin và phát triển khả năng sáng tạo.

Với thành công của mùa giải năm nay, Sing Out Loud 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của một sân chơi nghệ thuật dành cho thế hệ học sinh yêu âm nhạc, đồng thời lan tỏa tinh thần sáng tạo và đam mê đến cộng đồng học sinh trên toàn quốc.