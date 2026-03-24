Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thủ lĩnh trẻ người Thái và hành trình 'giữ hồn' văn hóa bản làng

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ những lớp học chữ Thái giản dị đến những con đường thắp sáng bản làng, anh Lữ Thành Đức - Bí thư Đoàn xã Hùng Chân lặng lẽ dấn thân, cống hiến vì cộng đồng. Sự tận tâm ấy giúp anh trở thành 1 trong 3 đại diện của Nghệ An được T.Ư Đoàn vinh danh Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 - phần thưởng cao quý dành cho những cán bộ Đoàn tiêu biểu trên cả nước.

Ở xã miền núi Hùng Chân (tỉnh Nghệ An), anh Lữ Thành Đức (SN 1990) - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã, được nhiều người nhắc đến như một thủ lĩnh trẻ giàu nhiệt huyết. Với bà con người Thái nơi đây, Đức không chỉ là cán bộ Đoàn năng nổ mà còn là người miệt mài giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Anh Lữ Thành Đức đã thành lập Câu lạc bộ Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái với những lớp học dạy chữ, dạy nhạc cụ, hát truyền thống.

Sinh ra và lớn lên giữa không gian văn hóa của đồng bào Thái, Đức sớm nhận ra một thực tế đáng lo: Nhiều giá trị truyền thống đang dần mai một trong đời sống hiện đại. Những làn điệu dân ca, những nét chữ cổ của dân tộc ít được thế hệ trẻ biết đến. Trăn trở trước điều đó, năm 2022, Đức cùng Đoàn xã tham mưu thành lập Câu lạc bộ Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Từ đó, đều đặn vào các buổi chiều thứ ba và thứ tư hằng tuần, tại các trường học trên địa bàn, chàng Bí thư Đoàn trẻ lại kiên nhẫn hướng dẫn học sinh từng nét chữ Thái, từng câu hát mang đậm bản sắc dân tộc. Không giáo trình cầu kỳ, lớp học đơn sơ nhưng luôn rộn ràng tiếng cười và niềm say mê của các em nhỏ.

Lớp học dạy chữ Thái của anh Lữ Thành Đức thu hút đông đảo các em học sinh, thiếu nhi tham gia.

Sự tận tâm của người thầy trẻ dần mang lại những “trái ngọt”. Nhiều học sinh trước đây chưa từng biết đến chữ viết dân tộc mình, nay đã đọc thông, viết thạo. Các em còn tự tin biểu diễn những điệu nhuôn, xuối mềm mại trong các chương trình văn nghệ của trường, của bản làng.

Có những buổi bận việc đột xuất, vừa kịp báo tạm nghỉ thì điện thoại của Đức lại nhận được tin nhắn từ học trò: “Thầy ơi, hôm nay có học không?”. Những câu hỏi mộc mạc ấy khiến anh cảm thấy mọi vất vả đều trở nên nhẹ nhàng. Bởi theo Đức, khi người trẻ còn háo hức học chữ Thái, còn say mê tập hát dân ca của dân tộc mình, văn hóa bản làng vẫn còn được gìn giữ.

Trong các hoạt động Đoàn, anh Lữ Thành Đức là một Bí thư năng nổ, nhiệt huyết.

Không chỉ tâm huyết với việc bảo tồn bản sắc văn hóa, Lữ Thành Đức còn tích cực vận động thanh niên chung tay xây dựng quê hương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, anh chủ động kêu gọi doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều công trình thiết thực.

Tiêu biểu là tuyến đường nội thôn tại trung tâm bản Ban được xây dựng với tổng nguồn lực 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tuyến đường “thắp sáng đường quê” tại bản Chiềng và bản Ban cũng được triển khai, mỗi tuyến đường trị giá khoảng 60 triệu đồng. Ánh điện giờ đây đã trải dài trên những con đường bản, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm. Nhưng hơn cả, những công trình ấy còn thể hiện niềm tin của người dân dành cho lớp cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm vì cộng đồng.

Trong năm 2025, Đức còn tổ chức 10 lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học và THCS; trao hàng chục suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp đầu năm học.

Một trong những mô hình được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng là “Hộp thư ý tưởng sáng tạo” đặt tại UBND xã, nơi người trẻ có thể gửi gắm sáng kiến, đề xuất của mình. Theo Đức, muốn phong trào thanh niên thực sự sôi nổi cần tạo cơ hội để đoàn viên được nói lên suy nghĩ và thử sức với ý tưởng của mình.

Anh Lữ Thành Đức đã phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động hướng về nguồn cội, tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn.

Với sự tận tụy trong công tác Đoàn và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, năm nay Lữ Thành Đức là 1 trong 9 cán bộ Đoàn người dân tộc thiểu số trên cả nước được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Danh hiệu ấy không chỉ là niềm tự hào của riêng anh mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình bền bỉ: Vừa giữ gìn cội nguồn văn hóa, vừa khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Từ những lớp học chữ Thái, những làn điệu dân ca đến những con đường sáng đèn nơi bản làng, dấu ấn của người thủ lĩnh trẻ vẫn lặng lẽ góp phần làm cho quê hương ngày một khởi sắc.

#Nghệ An #Bí thư Đoàn #Giải thưởng Lý Tự Trọng #văn hóa dân tộc #cán bộ Đoàn #Nguy cơ mất chức năng do pháo nổ #cán bộ đoàn xuất sắc #đoàn viên

