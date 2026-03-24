Thủ lĩnh trẻ người Thái và hành trình 'giữ hồn' văn hóa bản làng

TPO - Từ những lớp học chữ Thái giản dị đến những con đường thắp sáng bản làng, anh Lữ Thành Đức - Bí thư Đoàn xã Hùng Chân lặng lẽ dấn thân, cống hiến vì cộng đồng. Sự tận tâm ấy giúp anh trở thành 1 trong 3 đại diện của Nghệ An được T.Ư Đoàn vinh danh Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 - phần thưởng cao quý dành cho những cán bộ Đoàn tiêu biểu trên cả nước.

Ở xã miền núi Hùng Chân (tỉnh Nghệ An), anh Lữ Thành Đức (SN 1990) - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã, được nhiều người nhắc đến như một thủ lĩnh trẻ giàu nhiệt huyết. Với bà con người Thái nơi đây, Đức không chỉ là cán bộ Đoàn năng nổ mà còn là người miệt mài giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Anh Lữ Thành Đức đã thành lập Câu lạc bộ Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái với những lớp học dạy chữ, dạy nhạc cụ, hát truyền thống.

Sinh ra và lớn lên giữa không gian văn hóa của đồng bào Thái, Đức sớm nhận ra một thực tế đáng lo: Nhiều giá trị truyền thống đang dần mai một trong đời sống hiện đại. Những làn điệu dân ca, những nét chữ cổ của dân tộc ít được thế hệ trẻ biết đến. Trăn trở trước điều đó, năm 2022, Đức cùng Đoàn xã tham mưu thành lập Câu lạc bộ Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Từ đó, đều đặn vào các buổi chiều thứ ba và thứ tư hằng tuần, tại các trường học trên địa bàn, chàng Bí thư Đoàn trẻ lại kiên nhẫn hướng dẫn học sinh từng nét chữ Thái, từng câu hát mang đậm bản sắc dân tộc. Không giáo trình cầu kỳ, lớp học đơn sơ nhưng luôn rộn ràng tiếng cười và niềm say mê của các em nhỏ.

Lớp học dạy chữ Thái của anh Lữ Thành Đức thu hút đông đảo các em học sinh, thiếu nhi tham gia.

Sự tận tâm của người thầy trẻ dần mang lại những “trái ngọt”. Nhiều học sinh trước đây chưa từng biết đến chữ viết dân tộc mình, nay đã đọc thông, viết thạo. Các em còn tự tin biểu diễn những điệu nhuôn, xuối mềm mại trong các chương trình văn nghệ của trường, của bản làng.

Có những buổi bận việc đột xuất, vừa kịp báo tạm nghỉ thì điện thoại của Đức lại nhận được tin nhắn từ học trò: “Thầy ơi, hôm nay có học không?”. Những câu hỏi mộc mạc ấy khiến anh cảm thấy mọi vất vả đều trở nên nhẹ nhàng. Bởi theo Đức, khi người trẻ còn háo hức học chữ Thái, còn say mê tập hát dân ca của dân tộc mình, văn hóa bản làng vẫn còn được gìn giữ.

Trong các hoạt động Đoàn, anh Lữ Thành Đức là một Bí thư năng nổ, nhiệt huyết.

Không chỉ tâm huyết với việc bảo tồn bản sắc văn hóa, Lữ Thành Đức còn tích cực vận động thanh niên chung tay xây dựng quê hương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, anh chủ động kêu gọi doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều công trình thiết thực.

Tiêu biểu là tuyến đường nội thôn tại trung tâm bản Ban được xây dựng với tổng nguồn lực 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tuyến đường “thắp sáng đường quê” tại bản Chiềng và bản Ban cũng được triển khai, mỗi tuyến đường trị giá khoảng 60 triệu đồng. Ánh điện giờ đây đã trải dài trên những con đường bản, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm. Nhưng hơn cả, những công trình ấy còn thể hiện niềm tin của người dân dành cho lớp cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm vì cộng đồng.

Trong năm 2025, Đức còn tổ chức 10 lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học và THCS; trao hàng chục suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp đầu năm học.

Một trong những mô hình được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng là “Hộp thư ý tưởng sáng tạo” đặt tại UBND xã, nơi người trẻ có thể gửi gắm sáng kiến, đề xuất của mình. Theo Đức, muốn phong trào thanh niên thực sự sôi nổi cần tạo cơ hội để đoàn viên được nói lên suy nghĩ và thử sức với ý tưởng của mình.

Anh Lữ Thành Đức đã phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động hướng về nguồn cội, tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn.

Với sự tận tụy trong công tác Đoàn và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, năm nay Lữ Thành Đức là 1 trong 9 cán bộ Đoàn người dân tộc thiểu số trên cả nước được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Danh hiệu ấy không chỉ là niềm tự hào của riêng anh mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình bền bỉ: Vừa giữ gìn cội nguồn văn hóa, vừa khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Từ những lớp học chữ Thái, những làn điệu dân ca đến những con đường sáng đèn nơi bản làng, dấu ấn của người thủ lĩnh trẻ vẫn lặng lẽ góp phần làm cho quê hương ngày một khởi sắc.