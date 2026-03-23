Cô giáo Ơ Đu trúng cử đại biểu Quốc hội: ‘Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt cùng lúc 2 nhiệm vụ’

TPO - Ở tuổi 24, cô giáo Lo Thị Bảo Vy - người dân tộc Ơ Đu đã trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI. Hành trình của cô không chỉ là câu chuyện vượt khó của một cá nhân, mà còn là dấu mốc đặc biệt đối với cộng đồng dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam.

Theo danh sách được Hội đồng Bầu cử Quốc gia mới công bố, đại biểu Lo Thị Bảo Vy (24 tuổi, dân tộc Ơ Đu, trú xã Nga My, tỉnh Nghệ An) trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Nghệ An. Đây là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.

Thời khắc nhận tin báo về, Bảo Vy không giấu được niềm vui và tự hào khi bản thân trở thành nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên của dân tộc Ơ Đu. “Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm cao, tôi sẽ từng bước hiện thực lời hứa với các cử tri bằng những việc làm, hành động thiết thực cụ thể”, Bảo Vy chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên ở bản Văng Môn (xã Nga My, Nghệ An), Lo Thị Bảo Vy là chị cả trong gia đình có bốn chị em. Tuổi thơ của cô gắn liền với nương rẫy, với những ngày theo chân cha mẹ mưu sinh giữa núi rừng.

Nhưng điều in sâu trong ký ức của Vy không chỉ là những thiếu thốn vật chất, mà còn là câu chuyện của mẹ - người từng có cơ hội bước chân vào giảng đường nhưng đành dừng lại vì hoàn cảnh khó khăn. Tờ giấy báo nhập học năm nào trở thành nỗi tiếc nuối kéo dài, nhưng lại là động lực để Vy quyết tâm theo đuổi con chữ. “Tôi luôn nghĩ, nếu mình không học, không cố gắng, thì sẽ lặp lại câu chuyện của mẹ”, Vy chia sẻ.

Những năm tháng học nội trú từ THCS đến THPT đã rèn cho cô gái người Ơ Đu sự tự lập và ý chí bền bỉ. Sống xa gia đình, tự lo cho bản thân từ sớm, Vy hiểu hơn ai hết giá trị của tri thức và cơ hội học tập.

Năm 2020, Vy trúng tuyển ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học (Trường Đại học Vinh). Đó là cánh cửa mở ra tương lai, nhưng cũng là khởi đầu của những tháng ngày chật vật. Gia đình còn ba em đang đi học, Vy không muốn trở thành gánh nặng nên bắt đầu chuỗi ngày “vừa học vừa làm”.

Tốt nghiệp Đại học năm 2024, Vy bắt đầu công việc giảng dạy hợp đồng với mức thu nhập còn hạn chế. Vất vả, thiếu thốn nhưng niềm vui được đứng trên bục giảng đã tiếp thêm động lực để Vy cố gắng mỗi ngày. Chính những tháng ngày ấy đã hun đúc nên một cô giáo trẻ kiên cường, biết trân trọng từng cơ hội nhỏ nhất để vươn lên.

Lo Thị Bảo Vy cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tương Dương (Nghệ An) hôm 5/3/2026.

Đầu năm 2025, sau khi thi đỗ viên chức, Vy được phân công giảng dạy tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai). Công việc ổn định hơn, Vy bắt đầu có thể dành dụm một khoản tiền nhỏ gửi về phụ giúp gia đình.

Với Vy, nghề giáo không chỉ là công việc, mà còn là sứ mệnh. Đó là cách cô tiếp nối giấc mơ còn dang dở của mẹ, đồng thời mở ra những cánh cửa mới cho học sinh vùng khó. Cô luôn tin rằng giáo dục là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Vy không khỏi bất ngờ. Một cô giáo trẻ, lần đầu bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới, đối diện với không ít áp lực. Nhưng thay vì e dè, Bảo Vy chọn cách chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm hiểu, học hỏi và tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn. Sự chân thành, gần gũi và tinh thần cầu thị đã giúp cô nhận được sự tin tưởng của cử tri.

Bảo Vy chia sẻ, sau khi trúng cử, bản thân cô sẽ nhanh chóng bắt tay vào việc bồi dưỡng kiến thức, đồng thời tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri, đặc biệt ở các vùng cao, vùng đồng bào miền núi khó khăn.

Xuất phát từ chính trải nghiệm và công việc của mình, Bảo Vy đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục. Vy mong muốn mọi trẻ em, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đều có cơ hội học tập trong điều kiện tốt hơn, an toàn hơn, đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, cô còn trăn trở với câu chuyện gìn giữ tiếng nói dân tộc Ơ Đu khi người trẻ ngày càng ít sử dụng trong giao tiếp. “Tôi muốn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để bảo tồn tiếng nói của dân tộc mình, để bản sắc không bị mất đi theo thời gian”, Bảo Vy chia sẻ.

Đảm nhiệm đồng thời hai vai trò một cô giáo đứng lớp và một đại biểu Quốc hội là thách thức không nhỏ. Nhưng Bảo Vy tin rằng, với sự hỗ trợ của nhà trường và đồng nghiệp cùng sự tin tưởng của mọi người, cô sẽ cố gắng để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ.

Ông Lô Thanh Nhất - Bí thư Đảng ủy xã Nga My cho biết, việc cô giáo Lo Thị Bảo Vy trúng cử đại biểu Quốc hội là dấu mốc đối với cộng đồng người Ơ Đu, tạo thêm kênh để phản ánh những khó khăn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.

Thầy Bùi Văn Việt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Lập A đánh giá, Lo Thị Bảo Vy là giáo viên trẻ năng động, chuyên môn vững, có trách nhiệm và luôn nỗ lực trong công việc.