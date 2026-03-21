Lãnh đạo chủ chốt và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố vào chiều 21/3, 19 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Ủy viên Ban Bí thư đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo kết quả được Hội đồng Bầu cử quốc gia, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các Ủy viên Bộ Chính trị đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Thu Trang

Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI sau khi ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội, gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa. Tổng Bí thư Tô Lâm là đại biểu Quốc hội các Khoá XIV, XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được cử tri TPHCM tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Địa bàn ứng cử của Chủ tịch Quốc hội gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV, XV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng, gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Cùng với lãnh đạo chủ chốt, các Ủy viên Bộ Chính trị còn lại trúng cử đại biểu Quốc hội gồm:

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại Phú Thọ và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà Bùi Thị Minh Hoài là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, ứng cử tại Hải Phòng và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh. Đây là lần đầu tiên ông Túc ứng cử đại biểu Quốc hội và trúng cử.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trúng cử khi tham gia ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn. Ông Trần Sỹ Thanh là đại biểu Quốc hội XIV và XV.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ứng cử tại tỉnh Tuyên Quang. Đây là lần đầu ông ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đã trải qua 2 khóa Quốc hội (khóa XIV, XV) và tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI khi ứng cử tại tỉnh Đồng Nai.

Trưởng Ban Chính sách và chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trúng cử sau khi ứng cử tại tỉnh Đắk Lắk. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bí thư 2 thành phố lớn và 3 Đại tướng trúng cử

Bí thư Thành ủy Hà Nội và TPHCM đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, còn Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã có 2 khóa XIV và XV làm đại biểu Quốc hội.

Các Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới có 3 Đại tướng quân đội và công an.

Trong đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên – nơi ông đã ứng cử khóa XV và tiếp tục trúng cử khóa XVI.

Đại tướng Lương Tam Quang và Đại tướng Phan Văn Giang đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: PV

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, ứng cử tại tỉnh Hưng Yên và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Tây Ninh. Ông có 2 khóa tham gia Quốc hội (XIV, XV) và tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Khối Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, ứng cử tại thành phố Huế và trúng cử. Ông Lê Hoài Trung là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại TP Cần Thơ. Đây cũng là lần đầu ông ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội.

Tại khối Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh. Ông Chiến đã có 3 khóa tham gia Quốc hội (XIII, XIV, XV) và tiếp tục trúng cử khóa XVI.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trúng cử sau khi ứng cử tại Nghệ An.

Bên cạnh đó, 3 Ủy viên lần đầu tham gia Ban Bí thư cũng đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.