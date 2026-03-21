Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Anh Bùi Quang Huy, sinh năm 1977, quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ Thạc sĩ Luật. Quá trình công tác, anh Bùi Quang Huy từng là Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa X, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

Sau đó, anh Bùi Quang Huy giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: TP.



Giai đoạn từ 2015 - 2016, anh Bùi Quang Huy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Từ năm 2016 đến năm 2020, anh Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa X và khóa XI; Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ 12/2018).

Tháng 1/2021, anh Bùi Quang Huy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau một thời gian làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, từ tháng 8/2022, anh Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ 2/2025). Vào tháng 6/2025, anh Bùi Quang Huy là Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đến 7/2025, anh Bùi Quang Huy là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Tháng 8/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, anh Bùi Quang Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, anh Bùi Quang Huy được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.