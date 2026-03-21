Dấu son 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành

TPO - Từ những năm tháng gian khổ nơi chiến khu, giữa khói lửa chiến tranh, đến những mặt trận thầm lặng hôm nay trong bảo vệ an ninh, trật tự, 70 năm đi qua đã hun đúc lý tưởng, tôi luyện bản lĩnh cho lớp lớp đoàn viên, thanh niên Bộ Công an viết nên hành trình xây dựng, cống hiến và trưởng thành với khát vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong 95 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam, lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân luôn là một bộ phận đặc biệt, mang trong mình bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần xung kích và ý chí sẵn sàng dấn thân vì nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên cuộc sống.

70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2026) là một bản trường ca rực sáng chiến công được dệt nên bởi máu, mồ hôi và niềm tin bất khuất của các thế hệ chiến sĩ trẻ Công an nhân dân. Những chiến công, từng hy sinh đã hòa làm một với vận mệnh đất nước. Có những người đã ngã xuống mà tên tuổi không ai biết, có những chiến công thầm lặng trở thành ánh sáng bền bỉ nhất và soi đường cho bao thế hệ trẻ thanh niên Công an tiếp bước.

Trước năm 1954, giữa núi rừng An toàn khu Việt Bắc, những thanh niên của Nha Công an Trung ương (sau này là Thứ Bộ và Bộ Công an) đã sớm có mặt trong các tổ chức Thanh niên cứu quốc, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ và một niềm tin son sắt vào cách mạng. Đó là những hạt mầm đầu tiên của phong trào thanh niên trong lực lượng Công an gieo xuống trong gian khó và tôi rèn giữa thử thách của những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa.

Cuối năm 1955, khi lực lượng Công an được bổ sung thêm nhiều chiến sĩ trẻ, khí thế tuổi trẻ trong cơ quan Bộ càng thêm sôi nổi. Các chi đoàn thanh niên lần lượt ra đời tại khối Văn phòng Bộ, Cục Cảnh vệ, Trường Công an Trung ương, quy tụ hàng trăm đoàn viên dưới sự lãnh đạo của các chi bộ đảng.

Từ những tổ chức còn non trẻ ấy, một sức sống mới đã được khơi dậy, tạo nền móng cho sự lớn mạnh của công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Bộ Công an. Đầu năm 1956, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam các cơ quan Trung ương đã quyết định thành lập Liên chi đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam Bộ Công an - tổ chức tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.

Trước tình hình đế quốc Mỹ tăng cường cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam và leo thang đánh phá miền Bắc, hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” do Trung ương Đoàn phát động, các cấp bộ Đoàn Bộ Công an đã động viên đoàn viên thanh niên xung kích đi đầu thực hiện phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian”, “Thanh niên Công an hăng hái tiến lên hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”, thi đua giành danh hiệu “Thanh niên Điện Biên, Ấp Bắc”...

Các phong trào thi đua đã động viên, cổ vũ hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên xung phong đến nhận công tác ở các địa bàn địch ném bom bắn phá ác liệt, chuyên chở hàng chục tấn tài liệu, vũ khí vượt qua núi rừng Trường Sơn hiểm trở đến với miền Nam ruột thịt. Hàng trăm đoàn viên, thanh niên tình nguyện chi viện cho chiến trường miền Nam, các đơn vị chiến đấu ở địa bàn Khu 4, chiến trường miền Tây, chiến trường C hết sức gian khổ và khốc liệt.

Đoàn viên thanh niên ở Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam nêu cao khẩu hiệu “Sợ Mỹ là nhục, ngại khổ là hèn, cá nhân là ích kỷ, lười học là phí, thiếu tiết kiệm là thiếu thương dân”, xung kích đi đầu trong phong trào thi đua diệt ác, phá kìm, trừng trị những tên đầu sỏ, ác ôn, chống các cuộc càn quét của địch lên căn cứ và đã có 210 đồng chí đạt danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, diệt xe tăng của địch.

“Để thực hiện được điều đó, từng cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Công an cần soi mình vào lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Bộ Công an, ra sức học tập, rèn luyện, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém; đoàn kết, khắc phục khó khăn; nêu cao ý thức vì nhân dân phục vụ; tích cực xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh thực sự là đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị chiến đấu tin cậy của Đảng”, Thượng tá Đồng Đức Vũ nói.

Ở thời kỳ đất nước hoà bình, độc lập, thống nhất, tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”, “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”, “Thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước” do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã cụ thể hoá thành phong trào “Tuổi trẻ CAND xung kích thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ CAND tiến quân vào khoa học kỹ thuật”, cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên”. Qua các phong trào, cuộc vận động, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tiêu biểu nêu cao tinh thần tận tụy với công việc, dũng cảm chiến đấu tấn công truy quét tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân.

Theo Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân, bước vào thời kỳ đổi mới, đoàn viên, thanh niên Bộ Công an tiếp tục là đội quân xung kích trên tất cả lĩnh vực công tác; là lực lượng mũi nhọn trong đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, bảo vệ thành quả cách mạng; xung kích trên tuyến đầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Hàng vạn đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện tăng cường lực lượng Công an cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu; tích cực tham gia xây dựng Công an xã vững mạnh, bám cơ sở.

Trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế diễn biến nhanh chóng, công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã, đang và sẽ đối diện với những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND, trong đó có tuổi trẻ Bộ Công an phải thật sự có bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quyết tâm, không quản ngại gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong dòng chảy 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của tuổi trẻ Công an nhân dân, nhiều gương mặt tiêu biểu đã tỏa sáng như những dấu son đẹp của lòng dũng cảm, trí tuệ và tinh thần phụng sự. Từ năm 2010 đến 2026, Bộ Công an đã tổ chức 15 hoạt động tuyên dương, vinh danh, trao tặng giải thưởng cho 364 cá nhân là Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu.

Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng thành tích của các cá nhân được tôn vinh cũng ngày càng nổi bật, với nhiều đoàn viên, thanh niên vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong số đó, có thể kể tới Trung tướng Mai Hoàng, từng là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013, Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân nổi tiếng với vai trò "khắc tinh" tội phạm ma túy vùng Tây Bắc. Ông từng chỉ huy hàng trăm chuyên án, hiện là Giám đốc Công an TP.HCM, thể hiện bản lĩnh trinh sát dũng cảm và tài lãnh đạo xuất sắc.

Hay Đại úy Trần Vĩnh Chiến - Phó đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 và Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu với dấu ấn sâu sắc nhất là chuyên án VN10. Thành công của chuyên án VN10 không chỉ mang ý nghĩa “đánh mạnh, đánh trúng” vào một đường dây lớn, mà còn mở ra hướng đi mới về phương pháp điều tra, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn TPHCM góp phần quan trọng trong việc giữ gìn sự bình yên cho thành phố hơn 10 triệu dân...

Từ các phong trào thi đua, các đợt tuyên dương, vinh danh của Bộ Công an, nhiều gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu đã không ngừng trưởng thành, khẳng định bản lĩnh, năng lực và tinh thần trách nhiệm trên từng lĩnh vực công tác.

Tại Lễ trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025 vừa qua, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn đặt niềm tin sâu sắc vào tuổi trẻ CAND, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích tạo động lực cho thanh niên phấn đấu, cống hiến, trưởng thành; hết sức chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ trong lực lượng.

“Mỗi thành tích chiến công của các Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu tuy ở những lĩnh vực khác nhau, thời điểm khác nhau nhưng đều là kết tinh của tinh thần kiên trì học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy; tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, luôn xung kích gương mẫu đi đầu, chủ động khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì an ninh trật tự của Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, Đại tướng Lương Tam Quang nói.

Trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, tư duy công tác an ninh trật tự phải chuyển mạnh từ "trách nhiệm công vụ" sang "trách nhiệm công vụ phục vụ"; chủ động, thực chất, tạo các thế trận liên hoàn, chặt chẽ gắn kết giữa bảo vệ, quản lý và hỗ trợ đồng hành, kiến tạo phát triển.

Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng rằng, đoàn viên, thanh niên CAND - những người được tiếp lửa nhiệt huyết, tự hào sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực sự là những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng, ngọn lửa tiên phong lan tỏa mạnh mẽ động lực truyền cảm hứng về khát vọng học tập, cống hiến, thi đua lập thêm nhiều thành tích chiến công, tạo ra những dấu ấn kỳ tích mới trên các mặt công tác.

Tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” vì thế luôn thấm nhuần trong nhận thức, hành động, trở thành “kim chỉ nam” nhắc nhở cán bộ, đoàn viên thanh niên CAND luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, gần dân, trọng dân, coi việc phục vụ nhân dân là trách nhiệm và niềm vui, hạnh phúc của mình.