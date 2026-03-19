Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

TPO - Sáng 19/3, Công an Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TP Hà Nội và tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2025.

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Công an nhân dân, Thành Đoàn Hà Nội nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh - Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Hà Nội đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ.

Diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh - Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Hà Nội ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của các thế hệ đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô.

"Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ nhân dân.

Nhiều phong trào hành động cách mạng, công trình, phần việc thanh niên thiết thực được Trung ương Đoàn, Bộ Công an khen thưởng; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh nói.

Trao tặng biểu trưng kỷ niệm 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên CATP cho các Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thanh niên CATP các thời kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội ghi nhận, trải qua 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội không ngừng lớn mạnh, luôn giữ vai trò xung kích, sáng tạo trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Các thế hệ đoàn viên, thanh niên đã kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

"10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương hôm nay là những cán bộ, chiến sĩ có thành tích nổi bật, hội tụ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Các đồng chí không chỉ là niềm tự hào của đơn vị mình mà còn là hạt nhân tiêu biểu của tuổi trẻ Công an Thủ đô, truyền cảm hứng để đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng tiếp tục học tập, rèn luyện và phấn đấu", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự đặt ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đề nghị, lực lượng Công an Thủ đô, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học, công nghệ, chủ động thích ứng với yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

"Tôi mong muốn, các cấp bộ Đoàn trong Công an Thành phố xây dựng phong cách công tác khoa học, chuyên nghiệp; phát huy vai trò xung kích, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng; chủ động học tập, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời luôn gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng Nhân dân", Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội nói.

﻿ ﻿ Anh Nguyễn Minh Triết và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao tặng biểu trưng và giấy chứng nhận cho các Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2025.