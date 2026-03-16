Công trình sáng tạo của tuổi trẻ công an Đắk Lắk

Ban thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk đề xuất nâng cấp, phát triển và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên, do đoàn viên công an tỉnh này xây dựng. Phần mềm được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cho phép quản lý dữ liệu tập trung, phân quyền theo từng cấp quản lý và đảm bảo yêu cầu dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”.

Sau thời gian triển khai thí điểm tại một số đơn vị, phần mềm đã bước đầu mang lại nhiều hiệu quả rõ nét như: Nâng cao tính chuyên nghiệp và khoa học trong công tác quản lý đoàn viên; Giảm đáng kể thời gian tổng hợp báo cáo, thống kê số liệu; Đảm bảo dữ liệu đồng bộ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; Hạn chế sai sót trong cập nhật và quản lý hồ sơ đoàn viên; Hỗ trợ lãnh đạo các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu chính xác, kịp thời.

Đồng thời, hệ thống được xây dựng với cơ chế bảo mật chặt chẽ, mỗi người dùng có tài khoản riêng, dữ liệu được lưu trữ tập trung và kiểm soát truy cập theo cấp quản lý, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ công tác nội bộ.

Trước đây, công tác quản lý đoàn viên tại các cơ sở Đoàn chủ yếu thực hiện bằng sổ sách hoặc các file lưu trữ rời rạc, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc cập nhật thông tin, thống kê số liệu và tổng hợp báo cáo. Dữ liệu giữa các cấp đôi khi chưa đồng bộ, việc theo dõi biến động đoàn viên như kết nạp, chuyển sinh hoạt, trưởng thành Đoàn còn mất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót.

Công trình sẽ được triển khai đồng bộ trong toàn lực lượng, với 100% tổ chức Đoàn và đoàn viên được cập nhật thông tin trên hệ thống. Công trình thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an tỉnh Đắk Lắk, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh trong thời kỳ chuyển đổi số.

Những công trình ấm tình quân dân

Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên và thanh niên trong lực lượng công an nhân dân, mới đây Chi đoàn Công an xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” tại một số thôn trên địa bàn xã.

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Công an xã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Ban nhân dân các thôn triển khai lắp đặt 12 bóng đèn năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường liên thôn, liên xóm. Công trình tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm. Bên cạnh đó, cũng góp phần phòng ngừa tội phạm, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Công trình “Ánh sáng an ninh” không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của đoàn viên Chi đoàn Công an xã Sơn Thành trong việc chung tay xây dựng quê hương ngày càng an toàn, văn minh.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, Đoàn cơ sở và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Đỗ Thị Hình.

Gia đình bà Hình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Gia đình bà đang sống trong ngôi nhà gỗ nhỏ đã xuống cấp, nhằm giúp gia đình có chỗ ở ổn định để yên tâm phát triển kinh tế, đơn vị hỗ trợ kinh phí hơn 80 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng đơn vị thi công để sớm hoàn thành và bàn giao nhà.

Tháng Thanh niên 2026, Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao công trình thanh niên: “Hệ thống xử lý nước sinh hoạt cho Công an xã Ia R’vê”. Công trình trị giá 50 triệu đồng được trao tặng và đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm nguồn nước sạch cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Đây là công trình mang dấu ấn trách nhiệm, tinh thần xung kích và sự chung tay của tuổi trẻ công an tỉnh hướng về biên giới.