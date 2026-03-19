Tuyên dương 20 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2025

Châu Linh - Ảnh: Đức Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 19/3, Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật “Ngọn lửa tiên phong” kỷ niệm 15 năm triển khai giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” và tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Tham dự chương trình, có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn.

Chương trình nghệ thuật “Ngọn lửa tiên phong” không chỉ là nơi hội tụ những ngọn lửa nhiệt huyết, bền bỉ, kiên trì cháy sáng trong suốt 15 năm triển khai giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu”, mà còn truyền tải thông điệp về lý tưởng, về sức trẻ, về khát vọng cống hiến của thanh niên Công an nhân dân trong suốt hành trình 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành.

tp-19.jpg
tp-17.jpg
tp-16.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Những tấm gương kết tinh của tinh thần "3 Nhất"

Trải qua 15 năm triển khai, giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu đã góp phần phát hiện hàng trăm đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện.

Nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người công an cách mạng, trung thành - tận tụy, mưu trí - dũng cảm, đoàn kết - sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến đấu quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng.

tp-14.jpg
tp-13-6368.jpg
tp-12.jpg
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình giao lưu nghệ thuật Ngọn lửa tiên phong.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, qua 15 năm hành trình của Giải thưởng đã chứng minh sức sống, sự lan tỏa sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ để thanh niên Công an nỗ lực rèn luyện, cống hiến, thi đua.

Với 364 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu đã được tuyên dương, trao thưởng trong 15 năm qua, đến nay nhiều đồng chí đã trưởng thành, được giao đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, là tướng lĩnh, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân.

tp-5-9966.jpg
Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, 20 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu xuất sắc đại diện cho thế hệ thanh niên Công an thời kỳ mới, giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp tiếp tục được tôn vinh.

Mỗi thành tích chiến công của các Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu tuy ở những lĩnh vực khác nhau, thời điểm khác nhau nhưng đều là kết tinh của tinh thần kiên trì học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy; tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, luôn xung kích gương mẫu đi đầu, chủ động khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì an ninh trật tự của Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tạo ra những dấu ấn kỳ tích mới trên các mặt công tác

Trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, tư duy công tác an ninh trật tự phải chuyển mạnh từ trách nhiệm công vụ sang trách nhiệm công vụ phục vụ; chủ động, thực chất, tạo các thế trận liên hoàn, chặt chẽ gắn kết giữa bảo vệ, quản lý và hỗ trợ đồng hành, kiến tạo phát triển. Lực lượng Công an nhân dân phải gương mẫu đi đầu về kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi; tinh thần "nói đi đôi với làm", làm đến cùng, làm quyết liệt, hiệu quả vì Đảng, vì dân.

Theo đó, nhiệm kỳ 2025 - 2030, toàn lực lượng phải tiếp tục tạo ra những dấu ấn mới vì hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân.

tp-8-2423.jpg
tp-9.jpg
tp-7.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang và anh Nguyễn Minh Triết trao biểu trưng và chứng nhận cho các Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu.
tp-1-7853.jpg
tp-2-9000.jpg
Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu với hàm ý thông điệp về ngọn lửa của tuổi trẻ Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi quyết tâm gấp 10 lần, trong đó, hơn 300 gương tiêu biểu trong 15 năm qua của giải thưởng và các cá nhân được tuyên dương ngày hôm nay phải là những cán bộ gương mẫu nhất, trách nhiệm nhất, hành động quyết liệt, hiệu quả nhất với kết quả sản phẩm cụ thể đo đếm được, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Tôi tin tưởng rằng, tất cả các bạn đoàn viên thanh niên Công an nhân dân - những người được tiếp lửa nhiệt huyết, tự hào sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực sự là những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng, ngọn lửa tiên phong lan tỏa mạnh mẽ động lực truyền cảm hứng về khát vọng học tập, cống hiến, thi đua lập thêm nhiều thành tích chiến công, tạo ra những dấu ấn kỳ tích mới trên các mặt công tác", Đại tướng Lương Tam Quang nói.

Châu Linh - Ảnh: Đức Nguyễn
#Bộ Công an #Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu #thanh niên #lực lượng vũ trang #anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng #Bí thư thường trực Trung ương Đoàn #anh Nguyễn Minh Triết #Bộ trưởng Bộ Công an #Đại tướng Lương Tam Quang

