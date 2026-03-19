Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ là yếu tố then chốt

TPO - Chia sẻ tại Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn", anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu rất cao về phát triển nhanh, bền vững, làm chủ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ là yếu tố then chốt.

Nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên

Tại Diễn đàn, anh Nguyễn Chí Đông - Phó phòng Giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel - đặt ra vấn đề mang tính chiến lược. Từ góc độ một người làm công nghệ, anh nhận thấy đất nước đang đứng trước những vận hội lớn từ các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Anh Đông đặt câu hỏi, tổ chức Đoàn sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để tạo ra môi trường cho đoàn viên, thanh niên phát triển, rèn luyện và cống hiến? Làm thế nào để qua đó phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân sự trẻ cho Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới?

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ sự nhất trí cao với nhận định của anh Nguyễn Chí Đông về bối cảnh đất nước. Anh Huy khẳng định, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu rất cao về phát triển nhanh, bền vững, làm chủ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ là yếu tố then chốt.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chia sẻ tại Diễn đàn

Để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, anh Bùi Quang Huy nêu rõ những định hướng trọng tâm của Đoàn trong nhiệm kỳ tới (2026 - 2031), trong đó sẽ xây dựng nguồn nhân lực "vừa hồng, vừa chuyên".

Anh Huy nhấn mạnh, yêu cầu đầu tiên đối với nguồn nhân lực trẻ là phải đảm bảo cả về tư tưởng chính trị lẫn năng lực chuyên môn. Đoàn sẽ tập trung vào công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Tuy nhiên, phương thức giáo dục sẽ được đổi mới mạnh mẽ theo hướng "gần gũi nhưng hiện đại", ứng dụng triệt để chuyển đổi số và thông qua các diễn đàn đối thoại, hoạt động thực tiễn để thanh niên hiểu sâu sắc các chủ trương của Đảng, từ đó nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Anh Huy cho biết, trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, T.Ư Đoàn đề xuất triển khai phong trào trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Dự kiến đây là phong trào xuyên suốt của nhiệm kỳ tới, được anh Huy cụ thể hóa qua hệ thống "5 Tiên phong": Tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong trong phát triển kinh tế và khởi nghiệp; Tiên phong trong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đối thoại tại Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn".

“Chúng tôi kỳ vọng, với 5 nội dung tiên phong đó sẽ tạo ra không gian rộng lớn để đoàn viên thanh niên thỏa sức rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó góp phần hình thành một đội ngũ nhân lực cao bổ sung cho các cái lĩnh vực phát triển của đất nước trong thời gian tới”, anh nói.

Anh Huy khẳng định, thông qua các phong trào hành động thực tiễn, Đoàn sẽ đóng vai trò là "màng lọc" để phát hiện những nhân tố trẻ ưu tú, có năng lực và bản lĩnh. Từ đó, Đoàn sẽ có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể để giới thiệu Đảng xem xét kết nạp, nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, có sức trẻ và trí tuệ cho bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong tương lai.

Không để thanh niên là người xem cán bộ Đoàn tổ chức hoạt động

Tại Diễn đàn, anh Huy dành sự chia sẻ với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong tình hình mới. Theo anh Huy, thời gian qua, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở. Bộ máy tinh gọn hơn, nhưng công việc nhiều, đè nặng lên. Làm thế nào để thích ứng được tình hình này?

Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" diễn ra chiều 19/3.

Theo anh Huy, thanh niên có hai đặc điểm rất nổi trội, là tính sáng tạo và tính dấn thân. Đi cùng với tính sáng tạo đó là đòi hỏi phải có sự đổi mới thường xuyên. Trong bối cảnh đó, định hướng lớn của T.Ư Đoàn thời gian tới không phải là làm nhiều hơn theo cách cũ, mà là đổi mới phương thức hoạt động để làm hiệu quả hơn, tinh gọn hơn và thực chất hơn.

Khi lựa chọn nội dung phải có sự đổi mới, đảm bảo 2 yếu tố: thiết thực, thu hút được đoàn viên, thanh niên cùng tham gia. Đặc biệt, tránh xa hoạt động mang tính hình thức và bệnh thành tích. Với bộ máy số lượng con người hiện tại thì tổ chức phải rõ đầu vào, đầu ra, rõ con người lan tỏa… thì mới đi vào thực chất. Làm sao để đưa đoàn viên, thanh niên trở thành chủ thể tổ chức hoạt động; không thể để đoàn viên là người đứng ngoài, người xem cán bộ Đoàn tổ chức hoạt động.

Mặt khác, cần phát huy được đội ngũ cán bộ Đoàn kiêm nhiệm, các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của các bạn đoàn viên, thanh niên. Hiện nay, những mô hình sáng tạo trong công tác Đoàn, cơ bản là xuất phát từ cơ sở. “Trung ương Đoàn là nơi phát hiện, điều chỉnh, nâng cấp và nhân rộng những mô hình đó. Vì vậy, đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở là rất quan trọng, và nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn có hiệu quả hay không thì trông chờ phần lớn vào các bạn ở cơ sở”, anh Huy nói.

Anh Huy mong đội ngũ cán bộ Đoàn luôn cố gắng tận tâm với công việc trong một trạng thái lao động sáng tạo nhất, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là “Ba gần, Năm phải, Bốn không”. Đó là gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.