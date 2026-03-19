Lan tỏa tình yêu biển đảo, xây dựng môi trường học đường an toàn cho thiếu nhi

TPO - Lan tỏa tình yêu biển đảo, môi trường học đường và tâm lý lứa tuổi... là những nội dung được đoàn viên, thanh niên đặt ra tại diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn. Về những nội dung này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ, đồng thời tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển toàn diện.

Lan tỏa mạnh mẽ tình yêu biển đảo Tổ quốc

Đến với diễn đàn, từ thực tiễn nơi đầu sóng ngọn gió, Thượng úy Bùi Đức Khánh - Phân đội trưởng tại Đảo Sinh Tồn, Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) mong Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt thông qua các nền tảng số và các phong trào hành động của tuổi trẻ để lan tỏa mạnh mẽ tình yêu biển đảo Tổ quốc.

Thượng úy Bùi Đức Khánh - Phân đội trưởng tại Đảo Sinh Tồn, Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) gửi gắm nguyện vọng đến Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Bên cạnh đó, anh Khánh cũng đề nghị Trung ương Đoàn có thêm các chương trình đồng hành, hỗ trợ ngư dân trẻ tại các địa phương ven biển vươn khơi bám biển trên các ngư trường truyền thống, đặc biệt là các vùng biển trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vừa góp phần phát triển kinh tế biển, vừa củng cố thế trận quân - dân và chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đáp lại tâm tư, nguyện vọng của Thượng úy Khánh, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chia sẻ: Chúng tôi luôn trân trọng và tri ân những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Sự kiên cường, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đã thực sự là nguồn cảm hứng lớn cho thanh thiếu nhi thời gian vừa qua, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của chúng ta.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chia sẻ tại diễn đàn.

Trong nhiều nhiệm kỳ gần đây, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”, với rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trong đó 2 nội dung Thượng úy Khánh đề xuất cũng là những nhiệm vụ, giải pháp hết sức quan trọng mà tổ chức Đoàn đã, đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Cụ thể, Trung ương Đoàn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ quyền biên giới, biển đảo, đặc biệt là các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số, phù hợp với thị hiếu của thanh niên; và từng đối tượng thanh thiếu nhi.

Định kỳ tổ chức các cuộc thi, tái bản các xuất bản phẩm về biên giới, biển đảo. Đồng thời, duy trì lực lượng nòng cốt tại cơ sở để tuyên truyền và đấu tranh phản bác với thông tin sai trái, thù địch về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biên giới, biển đảo.

Tiếp tục tổ chức và mở rộng mức độ lan tỏa các hoạt động trải nghiệm hướng về biên giới, biển đảo trong thanh thiếu nhi, như: Hành trình Tuổi trẻ với biển đảo quê hương, Sinh viên với biển đảo Tổ quốc, Xuân biên giới - Tết biển đảo, Em yêu biển đảo Việt Nam… sẽ thúc đẩy nhiều hơn, nâng cao số lượng và mức độ lan tỏa để chúng ta có cơ hội tiếp cận một cách trực quan nhất.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội cũng vận động đoàn viên, thanh niên hướng tới các hoạt động tình nguyện tại địa bàn biên giới, hải đảo. Cụ thể, chúng ta có đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030.

Trong năm 2026, các hoạt động này sẽ được thực hiện thiết thực, gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội địa phương và bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị. Đoàn Thanh niên cũng sẽ phối hợp với các lực lượng vũ trang để hỗ trợ người dân, đặc biệt là ngư dân trẻ vươn khơi bám biển.

Chị Trang cũng nhấn mạnh, việc phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng, duy trì các mô hình thanh niên tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới, nâng cao hiệu quả các hoạt động kết nghĩa, chăm lo chính sách hậu phương quân đội, công an; phát huy vai trò của lực lượng trẻ trong công tác dân vận, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh nơi biên cương, hải đảo mạnh hơn và có nhiều hoạt động thiết thực hơn.

Toàn cảnh Ban Bí thư Trung ương Đoàn đối thoại với đoàn viên, thanh niên.

Xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện

Từ điểm cầu trực tuyến tại Đắk Lắk, em Trần Tử Quang - Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột đặt câu hỏi: T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư sẽ triển khai những định hướng nào để giúp học sinh, thiếu nhi được lắng nghe, tư vấn kịp thời khi gặp căng thẳng, áp lực tâm lý để luôn tự tin, vui vẻ học tập và phát triển tốt hơn?

Trao đổi về nội dung này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, qua các cuộc khảo sát và tiếp xúc cử tri trẻ em trên toàn quốc, khảo sát Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương cũng nhận thấy, vấn đề tâm lý học đường và bạo lực học đường là một trong những mối quan tâm rất lớn của thiếu nhi hiện nay.

Bí thư Trung ương Đoàn chụp hình lưu niệm với các em thiếu nhi tham dự diễn đàn.

Vì vậy, trong thời gian tới, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp tục triển khai một số định hướng và giải pháp trọng tâm để giúp các bạn học sinh được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn về tâm lý.

Trước hết, cần tăng cường hơn nữa các kênh để thiếu nhi được lắng nghe và bày tỏ ý kiến. Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình như “Hộp thư Điều em muốn nói”, các diễn đàn trẻ em, Hội đồng trẻ em các cấp, diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói; thực hiện các cuộc khảo sát trực tuyến để các em có thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình một cách thuận lợi và an toàn.

Qua đó, tổ chức Đoàn, Đội và các cơ quan chức năng sẽ kịp thời nắm bắt những khó khăn mà học sinh đang gặp phải để có giải pháp hỗ trợ. Tổ chức Đoàn, Hội cũng sẽ phối hợp ngành Giáo dục, ngành Y tế và cơ quan chức năng kịp thời xử lý vấn đề các em gặp phải.

Tiếp tục phối hợp xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Theo chị Trang, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục triển khai các phong trào và mô hình như “Trường học hạnh phúc”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm, thông qua đó động viên, khuyến khích các em nâng cao nhận thức về tình bạn đẹp, tinh thần đoàn kết, sự tử tế để phòng ngừa bạo lực học đường ngay từ sớm.

Tổ chức Đoàn, Hội sẽ tiếp tục kiến nghị và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để phát triển các phòng tư vấn tâm lý học đường, đội ngũ chuyên gia và giáo viên tư vấn, giúp học sinh có nơi chia sẻ khi gặp áp lực học tập, mâu thuẫn với bạn bè hay các vấn đề trong cuộc sống. Đồng thời, khuyến khích các nhà trường thành lập các tổ/nhóm hòa giải học sinh, hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn sớm, tránh để xảy ra bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, gia đình và xã hội để tăng cường tuyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, giúp các em có thể tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn hoặc nguy cơ bị ảnh hưởng tâm lý học đường.