Huế:

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình Tháng Ba biên giới

Ngọc Văn
TPO - Hướng về vùng cao A Lưới (TP. Huế), chương trình Tháng Ba biên giới triển khai nhiều công trình dân sinh, trao quà và học bổng, góp phần cải thiện đời sống người dân, lan tỏa tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới.

Ngày 21/3, tại xã A Lưới 3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế phối hợp Thành Đoàn Huế cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Tháng Ba biên giới, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho người dân khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

thang-3-bien-gioi-2.jpg
Khánh thành công trình Đường cờ Tổ quốc và tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp tại xã A Lưới 3, TP. Huế.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Đường cờ Tổ quốc và công trình thanh niên Ánh sáng đường biên tại xã A Lưới 3. Các công trình góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn vùng biên, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

thang-3-bien-gioi-4.jpg
Trao tặng công trình Ánh sáng đường biên và Đường cờ Tổ quốc.

Dịp này, 30 suất quà được trao tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; 6 suất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó cùng 3 suất học bổng thuộc chương trình Nâng bước em đến trường cũng được trao tận tay các em học sinh. Những phần quà mang ý nghĩa động viên, tiếp thêm động lực để người dân và học sinh vùng biên nỗ lực vươn lên.

thang-3-bien-gioi-7.jpg
thang-3-bien-gioi-3.jpg
Tặng quà cho học sinh, đồng bào vùng cao biên giới, vùng dân tộc thiểu số A Lưới.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế, chương trình Tháng Ba biên giới là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

thang-3-bien-gioi-5.jpg
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế tặng học bổng Nâng bước em đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã A Lưới 3.

Qua đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thành phố trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

#Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế #Tháng Ba Biên giới #xã A Lưới 3 #Nâng bước em đến trường #Thành Đoàn Huế #tặng quà #học bổng #Đường cờ Tổ quốc #biên phòng toàn dân

